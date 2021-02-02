Soner Yalçın: Boğaziçili öğrencilerin tutuklanmasıyla Z Kuşağı 'düşman ceza hukukunun' ne olduğunu kavradı

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, "Erdoğan, 'Z Kuşağı bilmez' diyor… Erdoğan, 'Z Kuşağına anlatın' diyor.Sanırım Boğaziçili öğrencilerin tutuklanmasıyla Z Kuşağı 'düşman ceza hukukunun' ne olduğunu kavradı" görüşünü savundu.

Yalçın, "Bu zihniyet kendinden olanı 'vatandaş', muhalifi 'düşman' gören hukuk anlayışıdır.Dün… FETÖ savcı-hâkimlerinin uygulama biçimiydi. Bugün… Cumhurbaşkanının atadığı rektöre karşı çıkanları düşman gören zihniyettir! Ve her iki hukuk anlayışı da fırsat bulur bulmaz abartılı tepkilerle hapse atmayı kolay gerçekleştirdi/gerçekleştiriyor!" ifadesini kullandı.

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