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Soner Yalçın: Boğaziçili öğrencilerin tutuklanmasıyla Z Kuşağı 'düşman ceza hukukunun' ne olduğunu kavradı

02 Şubat 2021 10:59

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, "Erdoğan, 'Z Kuşağı bilmez' diyor… Erdoğan, 'Z Kuşağına anlatın' diyor.Sanırım Boğaziçili öğrencilerin tutuklanmasıyla Z Kuşağı 'düşman ceza hukukunun' ne olduğunu kavradı" görüşünü savundu. 

Yalçın, "Bu zihniyet kendinden olanı 'vatandaş', muhalifi 'düşman' gören hukuk anlayışıdır.Dün… FETÖ savcı-hâkimlerinin uygulama biçimiydi.  Bugün… Cumhurbaşkanının atadığı rektöre karşı çıkanları düşman gören zihniyettir! Ve her iki hukuk anlayışı da fırsat bulur bulmaz abartılı tepkilerle hapse atmayı kolay gerçekleştirdi/gerçekleştiriyor!" ifadesini kullandı. 

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