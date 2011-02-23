Soner Yalçın: Birbirimizi yazılarımızla kırmış olabiliriz ama mesele bu değil

T24- Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Hürriyet Gazetesi yazarı ve OdaTV'nin sahibi Soner Yalçın yazdığı açık mektupta, gazeteciliğiyle ilgili eleştirilerin gazeteciler arasında çözülebileceğini belirtirken, " Birbirimizi yazılarımızla kırmış da olabiliriz. Ama mesele bunlar değil. Biz gazeteciler bunu kendi içimizde hallederiz. Şimdi mesele nasıl bir ülkede yaşadığımız gerçeğidir. Ya insan kalmayı sürdüreceğiz ya da korkak bir akrep gibi yaşayacağız." dedi.
Yalçın'ın mektubunun tam metni şöyle:
Hafta sonundan (19 Şubat) itibaren başımıza gelenlerle ilgili yazılanları, TV’lerde yapılan yorumları takip etmeye başladım.
Ancak kendime şaşırdım. Çünkü, sanki gündemdeki Soner Yalçın ben değildim. Gelişmeleri sanki dışarıdan biriymiş gibi seyrediyorum.