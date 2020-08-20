Soner Yalçın: Bilal Erdoğan 'alfabe' deyince aklına Arap harfleri mi geliyor?

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Türkiye Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'ın "Yunanistan, Japonya, Çin niye alfabesini değiştirmemiş? Demek ki gelişmenin alfabeyle alakası yokmuş" açıklamasına yönelik, "Bilal Erdoğan 'alfabe' deyince aklına Arap harfleri mi geliyor?" yorumunu yaptı.

Yalçın, "Tespit 1: Bilal Erdoğan televizyona çıktı; Atatürk'ün harf devrimine örtülü eleştiri getirdi: İlkokulda olduğum (1980'ler sonu-1990'lar başı- sy) yılları hatırlıyorum. Çok net bir şekilde alfabemizden dolayı geri kaldığımız bize anlatıldı. O zaman sorgulamamıştım ama sonradan düşününce… O zaman insan diyor ki, demek gelişmenin alfabeyle bir alakası yokmuş…' Tespit 2: Bilal Erdoğan, Van Gölü kıyısında yaptırılan Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesi'ni gazetecilere gezdirdi. 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü 25 Ağustos'ta açılacak külliye Selçuklu mimarisiyle yapılmıştı! Bilal Erdoğan gazetecilere Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı da gezdirdi…" ifadesini kullandı.

Yalçın yazısında şunları kaydetti:

Ne diyeceğimi en baştan anlatayım:

Türk Karahanlı Devleti'nin hanedan sülalesine sahip Kâşgarlı Mahmut 1072'de Bağdat'a gitti. Bağdat'ta -genellikle askeri güç olan- Türkler ayrı mahallede yaşıyor, suça meyilli “eşkıya” diye görülüyor ve konuştukları dilleri kaba-saba biliniyordu. Kâşgarlı, Türk dil ve kültürel kimliğinin “öteki” görülmesini dert edindi; Farsça ve Arapça yanında Türkçenin varlığını sürdürmesi için kolları sıvadı.

Türklerin irfan bağlamında herhangi bir kültürün gölgesinde kalamayacağını herkese gösterecekti. Lehçeleriyle Türkçe lügat/sözlük yazacaktı. Kâşgarlı Mahmut beş yıl emek harcayarak “Divan-ü Lügat'it Türk” eserini bitirdi. Bu eser, Farsça ve Arapça etkilere karşı Türk dilinin başkaldırı manifestosuydu. Bilal Erdoğan “alfabe” deyince aklına Arap harfleri mi geliyor?

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