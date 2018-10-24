Soner Yalçın: AKP, parayla af yasası yapsın; suçuna göre, ver parayı, al özgürlüğü!

Sözcü yazarı Soner Yalçın, AKP -MHP arasında gerilime neden olan af teklifini değerlendirerek," AKP, elindeki gözdağı sopası hapishaneleri niye boşaltsın? Ama… Şunu yapabilir: Parayla af yasası! Suçuna göre; ver parayı, al özgürlüğü!" dedi.

"Tam AKP'ye yakışan af teklifi değil mi?"

Soner Yalçın, Türkiye'de af meselesine nasıl bakıldığını yorumlayarak, af çıkması halinde meydana gelebilecek sorunları işaret etti. Yalçın, "Gündemde af var… Türkiye'de af hep politik rant oldu. Oy kazanmak isteyen iktidarlar-partiler seçim dönemlerinde affı gündeme getirdi! İnsanların özgür olmasını kim istemez? Fakat… Bugün herkes şu cümleyi kuruyor: Salıverilen suçlular dışarıda yine suç işler! İnsanlar cezaevlerinin “ıslah merkezi” olmadığını biliyor. Sahiden afla çıkan insanların yüzde kaçı yine suç işleyip tekrar cezaevine dönüyor? Bu konuda istatistik çalışma bulamadım; kimi dehşet olaylar var. Meselenin diğer açısı bu konuda bilgi veriyor: Cezaevinden salıverilenler nerede istihdam edilecek? Örneğin… Yoksulluk yüzünden suç işleyen kişi nerede iş bulacak? Dün suça bulaşan, daha da ağırlaşmış ekonomik kriz karşısında bugün ne yapacak? Devlet hem mahpusu dönüştüremiyor/ıslah edemiyor, hem de bedensel iş gücü olarak yararlanacağı pazarı oluşturamıyorsa, “suçlu” dışarıda nasıl “özgür” olacak? Dışarıda adalet mi var? Çaresiz iktidar bu nedenle sürekli “idam… idam” deyip duruyor! Döndük mü, 19'uncu yüzyıl Avrupa'sının “şenlik gösterilerine”! Bu bile devletin-ülkenin ne hale getirildiğinin işareti değil mi? Karşımızda burjuva iktidar yok, feodal yönetim var. Ülkeyi hapishaneye çeviren AKP iktidarının, bugün affa karşı olmasını anlamak çok mu zor? AKP, elindeki gözdağı sopası hapishaneleri niye boşaltsın? Ama… Şunu yapabilir: Parayla af yasası! Suçuna göre; ver parayı, al özgürlüğü! Tam AKP'ye yakışan af teklifi değil mi? Yeter ki bir işin ucunda para olsun!"

Soner Yalçın'ın "Terbiye alanı: Hapishane" başlığıyla (24 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz