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Soner Gedik, Yiğit Bulut'u yalanladı

Doğan Holding İcra Kurulu ve Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Üyesi Soner Gedik, Yiğit Bulut'un iddiasını Reuters'a yalanladı.

06 Aralık 2010 02:00

T24  -  Doğan Holding İcra Kurulu ve Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Üyesi Soner Gedik,  Yiğit Bulut'un iddiasını Reuters'a yalanladı ve grubun satış takvimini açıkladı.



Doğan Yayın Holding'in doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıkları olarak faaliyet  gösteren bazı varlıklarının satışı ile ilgili Goldman Sachs danışmanlığında süreci devam ederken, satışın kesinleştiği  yolunda çıkan haber ve söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Doğan Yayın Holding Başkan Yardımcısı Soner Gedik, fiyat  teklifleri uygun bulunduğu taktirde 2-3 şirketten oluşan kısa listeyi bir ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

  
CNN Türk ve Star TV'nin satışı konusundaki söylentiler üzerine Reuters'ın sorularını yanıtlayan Gedik, "Satışa yönelik  söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Şu anda due diligence süreci devam ediyor. Fiyat tekliflerinin uygun bulunması halinde 1 ay içinde  2-3 şirketten oluşan kısa listeyi oluşturmayı hedefliyoruz. Kısa liste oluşursa satış sürecinin tamamlanması bugünden itibaren  yaklaşık 3 ayı bulur" dedi.

  
İlk seansı 1.73 liradan kapatan Doğan Yayın hisseleri ikinci seans açılışında 1.77 lirayı gördükten sonra saat 1423'te 1.75 liradan  işlem görüyordu.

  
Alternatif Yatırım analisti Seyfullah Esen, "Şirkete nakit girişi yaratacak her gelişme hisse açısından pozitif algılanır" dedi.
  

DYH internet sitesinde yer alan bilgiye göre, şirketin bünyesinde aralarında Hürriyet ve Milliyet'in yer aldığı gazeteler ile ulusal  kanallar olan Kanal D ve Star TV'nin yer aldığı televizyon kanalları bulunuyor.
  

DYH'nin doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıkları nezdinde faaliyet gösteren bazı gazete ve TV kanallarının satışı için Goldman  Sachs aracılığı ile yürüttüğü ve 2 milyar doları bulabilecek satış görüşmeleriyle; RTL Group, Time Warner'ın iştiraki olan Prag merkezli Central European Media Enterprises'ın yanı sıra özel sermaye şirketleri TPG Capital, KKR Co ve  Providence Equity Partners ilgileniyor. Satış için detaylı inceleme süreci Ekim ayı ortalarında başlamıştı.
  

Gedik ise şu aşamada kesinleşmiş fiyat teklifi olmadığı için due diligence aşamasındaki şirketlerin isimleri hakkında bilgi  veremeyeceğini söyledi.
  

Doğan Yayın Holding ve bağlı ortaklıklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak, şirkete yeni ortaklar alınması ve/veya  bağlı ortaklıklarımızdaki ortaklık paylarının tamamen veya kısmen satılması, varlık satışı yapılması, hisse değişimi veya stratejik  ortaklıklar kurulması da dahil olmak üzere, muhtelif işbirliği olanaklarının araştırılması konularında çalışmalar yürütülmesi kararı  2009 sonunda açıklandı.
  

Şirkete aynı yıl kesilen yüksek meblağlı vergi cezaları nedeniyle bu satışların gündeme geldiği şeklinde yorumlar yapılmasına  rağmen şirket hiçbir zaman bu satışları vergi cezası ile ilişkilendirmedi. 

  
Öte yandan DYH'nin bağlı ortaklığı Doğan TV Holding ve iştiraklerine 2009'da tebliğ edilen yaklaşık 4 milyar liralık (faiz hariç  3.99 milyar lira) vergi ve cezasında açılan davalar sonucunda faiz hariç 2.52 milyar liralık kısım şirket aleyhine sonuçlandı. Aleyhte  sonuçlanan bu kısmın ise yine faiz hariç 713.3 milyon lira (faizle 1.05 milyar lira) ve 893 milyon lira (faizle 1.4 milyar lira) olmak  üzere iki ayrı davada yaklaşık 1.6 milyar liraya ulaşan kısımda yürütme durdurulduğu için bu aşamada şirketin ödeme yapması söz  konusu olmayacak. 

  
Grubun medya varlıklarında satış sürecinin devamının yanı sıra, kamuya olan borçların yapılandırmasına yönelik taslağın ardından  vergi borçları konusunda ne gibi bir değişiklik olacağı, şirketin bu yapılandırmadan fayda sağlayıp sağlamayacağı ise hisse senedi  analistleri tarafından en fazla izlenen konulardan biri.






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