Soner Gedik, Yiğit Bulut'u yalanladı

T24 - Doğan Holding İcra Kurulu ve Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Üyesi Soner Gedik, Yiğit Bulut'un iddiasını Reuters'a yalanladı ve grubun satış takvimini açıkladı.





Doğan Yayın Holding'in doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıkları olarak faaliyet gösteren bazı varlıklarının satışı ile ilgili Goldman Sachs danışmanlığında süreci devam ederken, satışın kesinleştiği yolunda çıkan haber ve söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Doğan Yayın Holding Başkan Yardımcısı Soner Gedik, fiyat teklifleri uygun bulunduğu taktirde 2-3 şirketten oluşan kısa listeyi bir ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.



CNN Türk ve Star TV'nin satışı konusundaki söylentiler üzerine Reuters'ın sorularını yanıtlayan Gedik, "Satışa yönelik söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Şu anda due diligence süreci devam ediyor. Fiyat tekliflerinin uygun bulunması halinde 1 ay içinde 2-3 şirketten oluşan kısa listeyi oluşturmayı hedefliyoruz. Kısa liste oluşursa satış sürecinin tamamlanması bugünden itibaren yaklaşık 3 ayı bulur" dedi.



İlk seansı 1.73 liradan kapatan Doğan Yayın hisseleri ikinci seans açılışında 1.77 lirayı gördükten sonra saat 1423'te 1.75 liradan işlem görüyordu.



Alternatif Yatırım analisti Seyfullah Esen, "Şirkete nakit girişi yaratacak her gelişme hisse açısından pozitif algılanır" dedi.



DYH internet sitesinde yer alan bilgiye göre, şirketin bünyesinde aralarında Hürriyet ve Milliyet'in yer aldığı gazeteler ile ulusal kanallar olan Kanal D ve Star TV'nin yer aldığı televizyon kanalları bulunuyor.



DYH'nin doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıkları nezdinde faaliyet gösteren bazı gazete ve TV kanallarının satışı için Goldman Sachs aracılığı ile yürüttüğü ve 2 milyar doları bulabilecek satış görüşmeleriyle; RTL Group, Time Warner'ın iştiraki olan Prag merkezli Central European Media Enterprises'ın yanı sıra özel sermaye şirketleri TPG Capital, KKR Co ve Providence Equity Partners ilgileniyor. Satış için detaylı inceleme süreci Ekim ayı ortalarında başlamıştı.



Gedik ise şu aşamada kesinleşmiş fiyat teklifi olmadığı için due diligence aşamasındaki şirketlerin isimleri hakkında bilgi veremeyeceğini söyledi.



Doğan Yayın Holding ve bağlı ortaklıklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak, şirkete yeni ortaklar alınması ve/veya bağlı ortaklıklarımızdaki ortaklık paylarının tamamen veya kısmen satılması, varlık satışı yapılması, hisse değişimi veya stratejik ortaklıklar kurulması da dahil olmak üzere, muhtelif işbirliği olanaklarının araştırılması konularında çalışmalar yürütülmesi kararı 2009 sonunda açıklandı.



Şirkete aynı yıl kesilen yüksek meblağlı vergi cezaları nedeniyle bu satışların gündeme geldiği şeklinde yorumlar yapılmasına rağmen şirket hiçbir zaman bu satışları vergi cezası ile ilişkilendirmedi.





Öte yandan DYH'nin bağlı ortaklığı Doğan TV Holding ve iştiraklerine 2009'da tebliğ edilen yaklaşık 4 milyar liralık (faiz hariç 3.99 milyar lira) vergi ve cezasında açılan davalar sonucunda faiz hariç 2.52 milyar liralık kısım şirket aleyhine sonuçlandı. Aleyhte sonuçlanan bu kısmın ise yine faiz hariç 713.3 milyon lira (faizle 1.05 milyar lira) ve 893 milyon lira (faizle 1.4 milyar lira) olmak üzere iki ayrı davada yaklaşık 1.6 milyar liraya ulaşan kısımda yürütme durdurulduğu için bu aşamada şirketin ödeme yapması söz konusu olmayacak.





Grubun medya varlıklarında satış sürecinin devamının yanı sıra, kamuya olan borçların yapılandırmasına yönelik taslağın ardından vergi borçları konusunda ne gibi bir değişiklik olacağı, şirketin bu yapılandırmadan fayda sağlayıp sağlamayacağı ise hisse senedi analistleri tarafından en fazla izlenen konulardan biri.













