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Dünya

Sondaj sonuçları açıklanacak LEFKOŞA (A.A)

27 Aralık 2011 20:46

-Sondaj sonuçları açıklanacak LEFKOŞA (A.A) - 27.12.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği sözde ''Münhasır Ekonomik Bölgesi'' (MEB) içerisinde bulunan 12. parselde Noble Energy'nin yaptığı doğalgaz araştırma sondajlarının sonuçlarının ''olumlu olmasını beklediklerini'' ifade ederek, sonuçların bu hafta içerisinde açıklanmasını umduğunu söyledi. Rum radyosunun haberine göre, Kıbrıs Rum Öğrenci Birlikleri Federasyonu'nun (POFEN) 38. Olağan Kurultayı'nda konuşan Hristofyas, ''bu kadar yıldır birçok şey için tahammül ettiklerini'' belirterek, sabırlı olmayı öğrenmeleri ve beklemeleri gerektiğini kaydetti. Hristofyas, doğalgaz sondajıyla ilgili olarak, ''Olumlu sonuçlar bekliyoruz... Umarım bu hafta içerisinde'' ifadesini kullandı. ''Doğalgaz perspektifinin, 'Kıbrıs ve halkını' güçlendireceğini, gerek jeolojik düzeyde gerek ekonomik düzeyde belirleyici değişikliklere yol açacağını ve doğalgaz araştırmalarının Kıbrıs halkı için büyük perspektifler yarattığını'' belirten Hristofyas, ''politik, ekonomik ve toplumsal uzantıları olan bu çabada BM Güvenlik Konseyi, AB ve uluslararası toplumun neredeyse tümünün yanlarında olmasını başardıklarını'' savundu. Kıbrıs sorununa da değinen Hristofyas, görüşmelerin, bilhassa son zamanlarda bekledikleri gibi gitmediğini söyledi.

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