Sondaj kuyusuna düşen 8 yaşındaki Fatma Nur hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde, 8 yaşındaki Fatma Nur Demir dün akşam evlerinin yakınında bulunan 35 santimetre çapında ve 25 metre derinliğindeki boş sondaj kuyusuna düştü. Ekiplerin küçük kızın düştüğü sondaj kuyusundan kurtarma çalışmaları saatlerce sürerken sürdü ancak Fatma Nur'un cesedine ulaşıldı.

Hadi Kurt'un DHA'da yer alan haberine göre, olay, dün akşam saatlerinde Akçakale- Ceylanpınar karayolunun 45’incikilometresindeki Büyüktaş Mahallesi’nde meydana geldi. Fatma Nur Demir, evlerinin yakınında bulunan, bölgedeki arazilerin sulanması amacıyla açılan boş sondaj kuyusuna düştü. Küçük kızın sesinin duyulması üzerine olayı fark eden yakınları güvenlik birimlerini aradı. Bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Sondaj kuyusu dar olduğu için Fatma Nur Demir’i çıkarmak için hemen yanında ekiplerin ineceği kuyu açılmasına karar verildi. Gece başlatılan çalışmalar bugün de gün boyu devam ederken, küçük kızın bulunduğu seviyeye akşam saatlerine kadar ulaşılamadı.

Saatler gece yarısına yaklaşmışken kuyunun çevresini iş makinelerinin yardımıyla açan AFAD ve itfaiye ekipleri, çocuğu bulunduğu yerden çıkardı.



Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü belirlenen çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.