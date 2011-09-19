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Dünya

Sondaj işlemine başlandı LEFKOŞA (A.A)

19 Eylül 2011 19:04

-Sondaj işlemine başlandı LEFKOŞA (A.A) - 19.09.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi adına Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz sondajı yapacak, Amerikan Noble Energy şirketinin, Güney Kıbrıs açıklarında ''Afrodit'' ismiyle anılan 12. parselde sondaj sürecine dün akşam başladığı bildirildi. Rum radyosu, ''ABD ve İsrail basın yayın organlarının 12. parselde sondaj çalışmalarının başladığını duyurduklarını, bu haberlerin eski Rum Ticaret Bakanı Andonis Pashalidis tarafından Rum radyosuna yapılan açıklamada da doğrulandığını'' duyurdu. Öte yandan, Rum Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis de, 12. parselde doğalgaz çıkarılması amacıyla sondaj çalışmalarına dün akşamdan itibaren başlandığını doğruladı. Kasinis, çalışmaların 24 saat temelinde yapıldığını ve şu an için iyi gittiğini kaydetti. Rum radyosu ayrıca, Noble Energy şirketinin platformunun üzerinde İsrail insansız casus uçaklarının uçuş yaptıklarını ve İsrail donanmasına ait gemilerin de platformun doğusunda görüldüklerini duyurdu. Rum hükümetinden, sondaj çalışmalarının başlamasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı, söz konusu bilgilerin ne doğrulandığı ne de yalanlandığı ifade edildi. Rum radyosunun haberinde, Rum yönetimi Sözcü Vekili Hristos Hristofidis'in, çalışmaların başlaması konusunda resmi açıklamanın ''gerekli görüldüğü anda'' yapılacağını söylediği de aktarıldı.

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