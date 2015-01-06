Sondaj gemisi Karadeniz'e gidiyor

Batı Karadeniz'deki sondaj çalışmasının önümüzdeki yıl yapılması planlanıyordu. Fakat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aralık ayında çalışmaların 1 sene erkene alındığını duyurdu. Sondajı gerçekleştirecek olan Noble Globerotter II isimli sondaj gemisi bugün yola çıktı. İstanbul Boğazı'nda ilerleyen gemi ilerleyen saatlerde Karadeniz'e açılacak.

Türkiye Petrolleri ile özel bir şirket, karadan 100 kilometre açıkta bu aramayı gerçekleştirecek.

2 kilometre derinliğe inilecek

Noble Globerotter II ile Batı Karadeniz açıklarında 2 bin metre derinliğe inilmesi planlanıyor. Yani 2 kilometre derinlik arama çalışması yapılacak. Sondaj gemisinde tedarik üssüyle birlikte 240 kişinin çalışacağı ifade ediliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İstanbul'dan hareket eden gemiyi Boğaz kıyısından izledi. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Yıldız, "2023'te dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girebilmek için enerji kaynaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak birinci hedefimiz" diye konuştu.