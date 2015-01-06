T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sondaj gemisi Karadeniz'e gidiyor

Noble Globerotter II ile Batı Karadeniz açıklarında 2 bin metre derinliğe inilmesi planlanıyor

06 Ocak 2015 14:15

Batı Karadeniz'deki sondaj çalışmasının önümüzdeki yıl yapılması planlanıyordu. Fakat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aralık ayında çalışmaların 1 sene erkene alındığını duyurdu. Sondajı gerçekleştirecek olan Noble Globerotter II isimli sondaj gemisi bugün yola çıktı. İstanbul Boğazı'nda ilerleyen gemi ilerleyen saatlerde Karadeniz'e açılacak.

Türkiye Petrolleri ile özel bir şirket, karadan 100 kilometre açıkta bu aramayı gerçekleştirecek.

 

2 kilometre derinliğe inilecek 

 

Noble Globerotter II ile Batı Karadeniz açıklarında 2 bin metre derinliğe inilmesi planlanıyor. Yani 2 kilometre derinlik arama çalışması yapılacak. Sondaj gemisinde tedarik üssüyle birlikte 240 kişinin çalışacağı ifade ediliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İstanbul'dan hareket eden gemiyi Boğaz kıyısından izledi. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Yıldız, "2023'te dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girebilmek için enerji kaynaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak birinci hedefimiz" diye konuştu.

ETİKETLER

sondaj gemisikaradenizpetrolenerji bakanıtaner yıldız2 bin metrederinlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24