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Dünya

Sondaj çalışmalarının ilk aşaması tamamlandı LEFKOŞA (A.A)

21 Eylül 2011 18:26

-Sondaj çalışmalarının ilk aşaması tamamlandı LEFKOŞA (A.A) - 21.09.2011 - Noble Energy şirketinin Kıbrıs Rum yönetimi adına ''Afrodit'' adı verilen ''12. parsel''de hidrokarbon saptamak için başlattığı deneme sondajlarının ilk aşamasının tamamlandığı bildirildi. Rum radyosunun haberine göre, Rum Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis, ''36 inç çapındaki ilk boru döşeme işleminin sorunsuz gerçekleşmesiyle ilk aşamanın tamamlandığını, ilk aşamada 70-80 metre derine inildiğini'' söyledi. ''Bu akşam itibarıyla ikinci aşamaya geçileceğini, bu aşamada 940 metre derinliğe inileceğini'' belirten Kasinis, hedeflenen 5 bin 800 metre derinliğe de 73 günde ulaşılacağını kaydetti. Kasinis, ''Sahip olduğumuz hidrokarbonun büyüklüğünü ve türünü anlayabilmek için sondaj çalışmaları sırasında örnekler alacağız ve yine basınç ölçümleri, analizler yapacak ve diğer parametrelere bakacağız'' dedi.

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