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Dünya

Sondaj çalışmalarında Roma dönemine ait sur bulundu

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)- TOKAT’ın Sulusaray Kaymakamlığı tarafından ilçe girişinde yapılması planlanan kız öğrenci yurdu inşaatı öncesi yapılan sondaj çalışmalarında, Roma dönemine ait sur duvarları ortaya çıktı

26 Ağustos 2017 15:06

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)- TOKAT’ın Sulusaray Kaymakamlığı tarafından ilçe girişinde yapılması planlanan kız öğrenci yurdu inşaatı öncesi yapılan sondaj çalışmalarında, Roma dönemine ait sur duvarları ortaya çıktı.
Sulusaray Kaymakamlığı tarafından ilçe girişindeki araziye 100 kişilik kız öğrenci yurdu yapılması için çalışmalara başlandı. Kaymakamlık ilçede  M.Ö.1\'inci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Sebastopolis antik kenti dolaysıyla, öğrenci yurdunun yapılacağı alan için Tokat İl Kültür Turizm Müdürlüğü\'ne sondaj çalışmaları için başvurdu. Bölgede yapılan sondaj çalışmalarında Roma dönemine ait sur duvarlarına rastladı. Yapılması planlanan kız öğrenci yurdu için yeni arsa araştırmalarına başlanırken, surların bulunduğu alan ise koruma altına alındı.

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