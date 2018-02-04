Sondaj borularını çalıp, hurdacıya satan 2 şüpheli tutuklandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Orhaneli ilçesinde krom madeni araştırması için sondaj çalışması yapan bir mermer şirketine ait sondaj borularını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Orhaneli ilçesinde krom madeni araştırması için sondaj çalışması yapan bir mermer şirketine ait 80 bin lira değerindeki 122 sondaj borusu çalındı. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, boruların taşındığı aracın plakasını belirledi, buradan da hırsızların kimliklerini tespit etti. Şüpheliler T.D. ve E.Ö., düzenlenen operasyonla ilçedeki evlerinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin merkez Yıldırım ilçesinde bir hurdacıya sattığı borular alınarak, şirkete teslim edildi. Hurdacı İ.D., hakkında ise ‘suç eşyasını satın almak’ suçundan işlem yapıldı.

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