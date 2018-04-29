Sonbahar hakkında bilinmeyen 10 ilginç gerçek

Sislerin Mevsimi, olgunlaşmış meyveler, yeni ayakkabı, karanlık geceler ve yeni TV dizileri… Sonbahar artık kapıda.

Sonbahar ekinoksuyla tüm dünyada gece ve gündüz süreleri eşitleniyor ve ardından da Kuzey yarı kürede sonbahar mevsimi başlıyor.

Sizin için sonbahar mevsimiyle ilgili pek de bilinmeyen 10 ilginç detayı derledik.

Son baharda saçlarınızın daha fazla döküldüğünü hiç fark ettiniz mi? Bunun sırrı saçın uzama fazlarında saklı.

Yaz aylarında, vücut kafa derisini güneşten korumak için saçların daha sıkı olmasını sağlıyor. Sonbahara gelindiğindeyse, saçlar telogen fazı adı verilen dökülme evresine geçiyor.

Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre sonbahar ekinoksundan sonra kalp krizi riski azalıyor.

Bunu, sonbaharda kişilerin bir saat daha fazla uyku uyuyabilmelerine ve bu sayede daha az stresli olmalarına bağlıyorlar.

Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da sonbahar resmi olarak 1 Mart'ta başlayıp 31 Mayıs'ta bitiyor.

Ekvator ve çevresinde yaşayan insanlar hayatları boyunca Sonbahar'ı tadamıyor.

Erkeklerde ve kadınlarda sonbahar döneminde testosteron hormonu en yüksek seviyesine çıkıyor.

Sonbaharda doğanların yılın geri kalanında doğanlara göre ömrü daha uzun oluyor.

Filmin isminde Sonbahar geçen hiçbir film Oscar ödülü kazanamazken diğer bütün mevsimlerden kazanan filmler var.

Sonbahar döneminde göçmen kuşlar kış mevsimini farklı bir yerde geçirmek için yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukların en uzunu da kuzey sumrularının yapmış olduğu 17 bin 700 kilometrelik yolculuktur.

Sonbaharda bazı ağaçların yaprakları ya kızarıyor ya da morarıyor. Bunun nedeni, havaların soğumasıyla yaprağın sap kısmındaki şekerin tüm yaprağa yayılamaması.

Sonbahar aylarında, küçük dağ baştankarası kuşları, topladıkları tohumları yüzlerce farklı yere saklıyor. Bunun sonucunda, bu kuşların beyinlerinin hafızayı içeren hipokampus bölgesi yüzde 30 genişliyor.