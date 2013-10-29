Sonar’ın seçim anketi sonuçları çalındı

Sonar Araştırma Şirketi'nin Mecidiyeköy'deki ofisi dün gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından soyuldu. Emniyet güçleri Sonar'ın ofisinde saatlerce inceleme yaptı.

Kapısı kırılıp girilen binanın güvenlik kameralarının gece yarısı 01.20’den sonra kapandığı tespit edildi. Hürriyet.com.tr’nin haberine göre hırsızlar sadece 20 bilgisayarın içini açıp hard disklerin hepsini alırken, monitörlere ve başka eşyalara dokunulmadı.

Aynı binanın 6. katında bulunan ve belgesel filmler çeken İz Yapım’a da giren hırsızlar, değerli kameralara dokunmazken, buradaki bilgisayarların da hard disklerini çaldı. Emniyet güçleri, olayın adli hırsızlık gibi göründüğünü, yapım şirketinin de "süs olsun" diye soyulmuş olabileceğini belirtti.

25 yıllık bilgiler gitti

Sonar’ın sahibi Hakan Bayrakçı, hırsızlık olayının güvenlik kameraları kapandıktan sonra gerçekleştiğini belirtirken, şüphelendiği birileri olmadığını söyledi. Hard disklerde 25 senelik data olduğunu ve bütün seçim dönemlerinde yaptıkları araştırma sonuçları olduğunu ifade eden Bayrakçı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

3-4 saat çalışmışlar

“Hırsızlar 3-4 saat çalışmışlar. Belki de açıkladığımız araştırma sonuçlarının doğru olup olmadığını öğrenmek ya da bizim gizli bir şeyimiz var mı ona bakmış olabilirler. İlçe Emniyet Müdürü’nden aldığımız bilgiye göre adi hırsızlığa benziyor. Hard disklerin bir fiyatı var. Anlamadığım, tanesini 200-300 liraya satacaklar. Ama içinde lisanslı programımız vardı. 15 bizden, 10 tane de yukarıdan aldıkları hard diskleri satsalar, toplam 3 bin lira eder. Lisanslı programımız var. Dün gece çalmışlar. 01.20’de güvenlik kamerasını kapatmışlar. İstanbul’un, birçok il ve ilçesinin sonuçları vardı. Bir kısmının yedekleri var ancak çok eskilerinin yedekleri yoktu. Eski sonuçları incelemek ve karşılaştırmak istemiş olabilirler. En son yaptığımız anket ‘CHP’den Mustafa Sarıgül mü, Gürsel Tekin mi aday olsun’ şeklindeydi. Sonuçlarda Sarıgül çıkıyordu. Ama inanmamış olabilirler.”

Tanesi 200 dolar

Yetkililer olayla ilgili başlattığı soruşturmada iki işyerinde de parmak izi çalışması başlattı. İşyerlerinde bulunan parmak izleri incelenmek üzere Kriminal polis laboratuarına gönderildi. Polis olayda çalınan hard disklerin değerinin 200’er dolar olduğunu belirterek şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söylediler.

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