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SONAR'ın ekim ayı anketine göre hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

Ankete göre, AKP tek başına iktidara gelemiyor...

17 Ekim 2015 11:11

SONAR Araştırma Şirketi, ekim ayında yaptığı anketi kamuoyuna açıkladı. Ankete göre, AKP’nin oy oranı yüzde 40.5 ve yine koalisyon gözüküyor. Ankete göre AKP yüzde 40.5, CHP yüzde 27.3, MHP yüzde 15.2, HDP yüzde 13.1 ve diğer yüzde 3.9 oy oranında gözüküyor.

 

Oyunu en çok artıran CHP

 

Sözcü'de yer alan habere göre Bayrakçı’nın, 8 -15 Ekim tarihleri arasında, 3 bin kişiyle gerçekleştirdiği anketle ilgili yaptığı tespitler şöyle:

“AKP tek başına iktidara gelemiyor. 276 veya fazla sayıda milletvekilliği kazanamıyor. CHP, Haziran seçimine oranla en fazla oy artıran parti. MHP’de %1,2 civarında oy kaybı var. Seçmen MHP’yi, koalisyon kurma konusunda, daha uyumlu olmak için uyarıyor. HDP oylarını koruyor."

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