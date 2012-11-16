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SONAR'ın anketine katılanlar, başkanlık sistemine 'hayır' dedi

SONAR Araştırma Şirketi, siyasi gündemi oluşturan konularla ilgili yeni bir anket yaptı

16 Kasım 2012 11:05

SONAR Araştırma şirketinin son anketinden AKP için olumsuz sonuçlar çıktı. Ankette AKP 2011 seçiminden bu yana en düşük oy oranında kalırken başkanlık sistemi için olumsuz sonuç çıktı. AKP'nin oyları 12 Haziran 2011 seçimlerine göre yaklaşık 2.5 puan düştü.
 
SONAR Araştırma Şirketi, siyasi gündemi oluşturan konularla ilgili yeni bir anket yaptı. Ankette 'Partilerin oy dağılımı ve bu oy oranlarının aylara göre değişim trendleri, başkanlık sistemi ve kurumlara güven' konularında 3 bin kişiye soru soruldu.

Yüz yüze anket yöntemi kullanılarak 26 il ve 30 köyde gerçekleştirilen anketlerin yüzde 23’ü kır özelliği taşıyan ilçe ve köy merkezlerinde yapıldı.

İşte anket sonuçları;

"Bu Pazar günü bir genel seçim yapılsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 47.29'u AKP, yüzde 25.15'i CHP, yüzde 15.21'i MHP ve yüzde 07.05'i ise BDP cevabını verdi. Anket sonucuna göre 12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde yüzde 49.83 oranında oy alan AKP'nin oylarında yaklaşık 2.5 puanlık bir düşüş yaşandı.


Başkanlık sistemi


Son günlerde gündemden düşmeyen Başkanlık Sistemi ile ilgili 'Sizce Türkiye, Başkanlık Sistemine Geçmeli midir?' sorusuna ankete katılanların yüzde 52.47'si 'Hayır', yüzde 26.80'i de 'Evet' cevabı verdi. 'Fikrim yok' diyenlerin oranı ise yüzde 20.73.


Hangi kuruma daha çok güven duyuluyor?


Kurumlara duyulan güven ile ilgili çıkan sonuç ise şu şekilde;

TSK: Yüzde 75.3
Cumhurbaşkanlığı: Yüzde 68.7
Emniyet Teşkilatı: Yüzde 66.2
TBMM: Yüzde 59.2
Hükümet: Yüzde 49.7
Yargı: Yüzde 49.2

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