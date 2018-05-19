SONAR'ın anketine göre, İnce ve Akşener'in toplam oyu Erdoğan'ın oyunu geçiyor

SONAR Araştırma Şirketi'nin , seçime 37 gün kala 26 ilde yaptığı ankette Tayyip Erdoğan'ın, yüzde 42’lik oy oranıyla ilk turun birincisi olduğunu belirtti. İnce ve Akşener’in toplam oyunun, Erdoğan’ın ilk turdaki oyunu geçtiği kaydedildi. Ankere göre, seçimin ikinci tura kalacağı öngörülüyor.

Ankete göre ilk turda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 42 oy alırken, CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 21.91 oy ile 2. sırayı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 21 oy ile 3. sırayı paylaştı.

HDP'nin aday gösterdiği eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş yüzde 11.01, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yüzde 2.10, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e yüzde 1.98 oy çıktı.

Seçim ikinci tura kalacak

Buna göre ilk turu 24 Haziran'da gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuç alınması, 2. turun yapılacağı 8 Temmuz'a kalacak.

Kararsız seçmenlerin orantısal biçimde dağıtıldığı

Araştırmanın hata payı, 0.99-1.81 aralığında gösterildi.

Anket İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Samsun, Trabzon, Adana, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Hatay illerinde yapıldı.

SONAR, Temmuz 2014'te yapılan ilk cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi de araştırma yapmış ve Erdoğan'ın yüzde 53.3 ile seçimi ilk turda kazanabileceğini açıklamıştı. Seçim, yüzde 52 oy oranıyla Erdoğan lehine sonuçlanmıştı.