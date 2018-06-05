SONAR'ın anketine göre, İnce oyunu 10 puan artırdı, HDP bıçak sırtında

SONAR Araştırma Şirketi, 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce son iki haftada oylarını yüzde 10 artırdı. İnce'nin oyu 31.40 puana yükselirken milletvekili seçimlerinde ise AKP, MHP ile BBP'nin dahil olduğu Cumhur İttifakı yüzde 49.3'da, CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin kurduğu Millet İttifakı ise yüzde 39.5'te. HDP ise yüzde 10 ile bıçak sırtında olduğu belirtildi

Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma'nın anketi, 29 Mayıs - 3 Haziran 2018 tarihleri arasında, 26 ilde, 3000 kişi ile görüşerek gerçekleştirdiği belirtildi.

İlk turda adaylar kaç oy alacak

SONAR'ın araştırmasında, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 48.30, Muharrem İnce'nin yüzde 31.40, Meral Akşener'in yüzde 9.50, Selahattin Demirtaş'ın yüzde 8.20, Temel Karamollaoğlu'nun yüzde 2.10 ve Doğu Perinçek'in yüzde 0.50 oy alacağı tahmin edildi.

İnce, iki haftada 10 puan yükseldi

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, araştırmada "Muharrem İnce, son iki haftada 10 puan yükselmiş görünüyor. Bu yükselme, Bülent Ecevit'in 1977 yılında yakaladığı yükselmeden sonra CHP'nin ulaştığı en yüksek oy oranı, olarak değerlendiriliyor.

Partilerin oy oranı

SONAR'ın anketine göre, 24 Haziran’da Cumhur İttifakı yüzde 49.3, Millet İttifakı yüzde 39.5, HDP yüzde 10 oy alıyor.

Cumhur İttifakı içinde AKP'nin oyu yüzde 42.2 MHP'nin ise yüzde 7.1 gözüküyor.

Millet İttifakı'nda ise CHP yüzde 28.2, İyi Parti yüzde 9.2 Saadet Partisi ise yüzde 2.1 oy alıyor.

İkinci turda ne olacak?

Ankette, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması ve adayların Erdoğan ile İnce olması durumu da soruldu.

Bu soruya cevaplayanların yüzde 53.7 Erdoğan'ı, 46,3 İnce'yi destekleyceğini söyledi.

İkinci tura Erdoğan ve İnce kalacak

Anketin sonuç bölümünde ise şu ifadeler kullanıldı: "Bu bulgulara göre Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2. tura kalacaktır. Recep Tayyip Erdoğan’ın %40’ın üzerinde bir oy oranı ile ilk turun birincisi olacağı kesindir. Araştırmada çıkan sonuçlara göre Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ile finale kalacak isim olacaktır."