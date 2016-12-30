SONAR'ın anketine göre, başkanlığa destek yüzde kaç oranında?

SONAR araştırma şirketi, 1 Aralık-25 Aralık tarihleri arasında 26 ilde 5 bin kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yaptığı araştırmanın sonuçlarını duyurdu. Evrensel'de yer alan habere göre, araştırmanın sonuçlarına göre, Başkanlık sistemine ilişkin referandumda ‘Evet’ oyu kullanacağını söyleyenlerin oranı yüzdeki 42.3 iken, ‘Hayır’ oyu vereceğini söylenlerin oranı yüzde 44.6 oranında. Soruyu cevapsız bırakanların oranı ise yüzde 13.1 oldu. Cevap vermeyenler dağıtılınca, Başkanlığa ‘Hayır’ diyenlerin oranı yüzde 51.3, ‘Evet’ diyenlerin oranı ise yüzde 48.7 oluyor.

Ayrıca SONAR’ın araştırmasında AKP ve MHP’nin ‘Evet’; CHP ve HDP’nin ‘Hayır’ yönünde kampanya yürütmesinin oyları nasıl etkileyeceği incelendi. AKP ve MHP’nin ‘Evet’, Meclis’teki diğer iki partinin ‘Hayır’ kampanyası yürütmesi durumunda oy tercihinin etkileneceğine dikkat çeken şirket, bu durumda oluşacak tabloyu ise Başkanlığa yüzde 49.7 ‘Evet’, 40.5 ‘Hayır’ olarak ölçtü.

Soruya yanıt vermeyenler dağıtıldığında Başkanlığa ‘Evet’ diyenlerin oranının yüzde 55.1, ‘Hayır’ diyenlerin oranının 44.9 olduğu görüldü. SONAR, bu sonuçlar üzerinden MHP’nin alacağı tutumun Anayasa değişikliği konusunda belirleyici olacağı değerlendirmesi yaptı.