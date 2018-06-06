SONAR: Muharrem İnce'nin son iki haftada oy oranı 10 puan yükseldi, yüzde 30'u geçti

2015'teki Cumhurbaşkanlığı seçimini doğru tahmin eden, Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma Şirketi, 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçlarını yayınladı. Ankete göre CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oylarını rekor bir şekilde arttırdı. İnce'nin son iki haftada 10 puan yükseldiğini söyleyen anketler, İnce'nin yüzde 31.40, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da yüzde 48.30 bandında oy oranına sahip olduğunu belirtti.

Anketin 29 Mayıs - 3 Haziran 2018 tarihleri arasında, 26 ilde, 3000 kişi ile gerçekleştirildiği belirtildi.



İlk turda adaylar kaç oy alacak?

SONAR'ın araştırmasında 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 48.30, Muharrem İnce'nin yüzde 31.40, Meral Akşener'in yüzde 9.50, Selahattin Demirtaş'ın yüzde 8.20, Temel Karamollaoğlu'nun yüzde 2.10 ve Doğu Perinçek'in yüzde 0.50 oy alacağı tahmin edildi.

İnce iki haftada 10 puan yükseldi tespiti

Araştırmada "Muharrem İnce, son iki haftada 10 puan yükselmiştir. Bülent Ecevit'ten sonra (1977) CHP'nin ulaştığı en yüksek oy oranı" tespitinde bulunuldu.

Partiler kaç oy alıyor?

SONAR'ın anketine göre 24 Haziran’da Cumhur İttifakı yüzde 49.3, Millet İttifakı yüzde 39.5, HDP yüzde 10 oy alıyor.



Cumhur İttifakı içinde AKP'nin oyu yüzde 42.2 MHP'nin ise yüzde 7.1 gözüküyor.



Millet İttifakı'nda ise CHP yüzde 28.2, İYİ Parti yüzde 9.2 Saadet Partisi ise yüzde 2.1 oy alıyor.

İkinci turda ne olacak?

SONAR'ın yaptığı ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması ve adayların Erdoğan ile İnce olması durumu da araştırıldı.



Buna göre 8 Temmuz'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde Erdoğan'ın yüzde 53.7, İnce'nin ise yüzde 46.3 oy alacağı tahmin ediliyor.

Sonuç bölümü

Anketin sonuç bölümünde ise şu ifade kullanıldı:



"Bu bulgulara göre Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2. tura kalacaktır. Recep Tayyip Erdoğan’ın %40’ın üzerinde bir oy oranı ile ilk turun birincisi olacağı kesindir. Araştırmada çıkan sonuçlara göre Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ile finale kalacak isim olacaktır."