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SONAR Başkanı: 'Hayır' oyları önde, sandıklar birkaç kere sayılabilir

Konsensus: 'Hayır' oylarının oranı yüzde 51

05 Nisan 2017 18:29

SONAR Araştırma Şirketi'nin Başkanı Hakan Bayrakçı, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesinde yaptıkları anketlerde "hayır" oylarının önde olduğunu belirterek "Sandıklar birkaç kez sayılabilir" dedi. 

TGRT'de yayınlanan 'Meselenin İç Yüzü' programına katılan Hakan Bayrakçı ile Konsensus Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Sarı, referandumla ilgili olarak yapılan son anketleri açıkladı. Sarıyaptıkları son ankette 'hayır' oylarının oranının yüzde 51, 'evet' oylarının oranının ise yüzde 49 olarak belirlendiğini ifade etti. 

Gazeteciler Cem Küçük ve Kurtuluş Tayiz'in de bulunduğu programda Bayrakçı "Evet ve Hayır kafa kafaya gidiyor. Hayır kıl payı önde. Sandıklar birkaç kez sayılabilir" diye konuştu.

"Kararsızlardan çok, tercihini söylemekten çekinen bir kitlenin olduğuna" dikkati çeken Bayrakçı, "Yüzde 51 'Hayır', yüzde 49 'Evet' görüyoruz ama yüzde 51 'Evet', yüzde 49 'Hayır' da çıkabilir" dedi. Sahil kentlerinin ve Güneydoğu'da yapılan anketlerde 'hayır' oylarının önde olduğunu ifade eden Bayrakçı Ankara'da ise 'Evet' oylarının önde olduğunu söyledi.
 

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KonsensusSONARHakan BayrakçıMurat Sarı

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