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SONAR Başkanı: CHP, Mansur Yavaş'ı yeniden aday gösterirse AKP-MHP ittifakı Ankara'yı kazanamaz

"MHP adayının kazanma şansı AKP adayının kazanma şansından daha yüksek"

25 Mart 2018 10:03

Geçen gün gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 2019 yerel seçimlerinde 'gönül ittifakı' yapacağı açıklanan AKP ve MHP'nin Ankara'yı kazanma şansı konusunda bir analiz yaptı. Bayrakçı, Ankara'da MHP adayının şansının AKP adayından yüksek olduğunu savundu. Bayrakçı, CHP'nin Mansur Yavaş'ı yeniden aday göstermesi ya da Ankara'da güçlü bir aday çıkarması halinde AKP-MHP ittifakının tek adayla seçime girseler dahi Ankara'yı kazanamayacaklarını savundu.

7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri ile 16 Nisan referandumunda çıkan sonuca en yakın tahminleri açıklayan anklet şirketlerinden biri olan SONAR Araştırma'nın Başkanı Hakan Bayrakçı, 2019 yerel seçimlerinde Ankara için çarpıcı analizlerde bulundu.

"Ben bunu söyleyince muhtemelen bu konuda karar merciindeki AKP'li yöneticiler de 'hımm' diyeceklerdir" diyen Bayrakçı'nın Habertürk'te 'Enine Boyuna' programında yaptığı değerlendirmeleri şöyle:

Gökçek etkisi

Bayrakçı, Melih Gökçek'in AKP'nin göstereceği adayın elini kaldırarak desteğini açıklamasının sonucu etkileyeceğini savundu.

"MHP adayının şansı, AKP adayından yüksek"

Hakan Bayrakçı, CHP'nin Mansur Yavaş'ı yeniden aday göstermesi ya da Ankara'da güçlü bir aday çıkarması halinde AKP-MHP ittifakının tek adayla seçime girseler dahi Ankara'yı kazanamayacaklarını savundu. AKP'nin aday gösterip MHP'nin aday çıkarmaması durumunda ise Ankara'da yüzde 16-17'yi bulan MHP seçmeninin büyük bir bölümünün AKP adayına oy vermeyeceğini savunan Bayrakçı, ancak tersi durumda yani MHP'nin aday çıkarıp AKP'nin aday çıkarmadan MHP adayını desteklemesi durumunda şansının daha yüksek olacağını savundu.

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