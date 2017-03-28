SONAR Başkanı: Bir anket şirketi sahibi "Cumhurbaşkanı'na yüzde 52 'Evet' dedim ama tedirginim" dedi

SONAR Araştırma Şirketinin Başkanı Hakan Bayrakçı, referandum anketlerinin hepsinde sonuçların aslında başa baş gittiğini dile getirdi.

RS FM’den Yavuz Oğhan’a konuşan Bayrakçı, SONAR’ın yaptığı ankette "Hayır" oylarının önde olmasına ilişkin, “Yaptığımız bir ankette evet 1 puan önde çıktı. Başka bir ankette ise hayır 1 puan önde çıktı. En sonunda yaptığım hesaplara göre 52-53 oranında ‘Hayır’ çıkabilir gibi geliyor. Ama araştırma rakamlarına sadık kalarak ve temkinli yaklaşarak baktığımızda 51 küsurluk ‘hayır’ı bulduk. Ama bu rakam 52 olursa da şaşırmam” dedi.



"Cumhurbaşkanı'na yüzde 52 'Evet' dedim ama tedirginim"

Erdoğan'ın elindeki anket sonuçlarını da değerlendiren Bayrakçı, “Cumhurbaşkanına verilen üç anketten birinde yüzde 53 evet, diğerinde yüzde 52 evet, bir diğerinde yüzde 53.5 evet çıkmış. Bu sonuçları çıkaran arkadaşlarımız hile yapıyor ya da liderlere hoş gözükmek için bu rakamları buluyor demiyorum. Kararsızları orantısal olarak dağıttıklarında bu sonuç çıkıyor. Öte yandan şirket sahiplerinden biri bana ‘Cumhurbaşkanına yüzde 52 ‘evet’ dedim ama tedirginim. Çünkü kararsızlar sandıkta orantısal olarak dağılmayacak. Kararsızlar içinde ‘hayır’ fazla gibi geliyor’ dedi. Dolayısıyla ham anketlerde sonuç başa baş gidiyor ve neredeyse her şirkette rakamlar aynı. Ancak kararsızların dağılımında farklı sonuçlar çıkıyor” ifadelerini kullandı.