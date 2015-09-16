SONAR anketine göre hangi parti yüzde kaç oy alıyor?

SONAR araştırma şirketinin 1 Kasım’da tekrarlanacak seçimler öncesinde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre, 7 Haziran Genel Seçimleri'nde yüzde 40,66 AKP'nin oylarının yüzde 38'e kadar geriledi. AKP, 7 Haziran seçimlerinde de yüzde 9 oy kaybına uğramıştı. Sonar yöneticisi Hakan Bayrakçı, ankete ilişkin olarak “Koalisyon periyodu kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.

Yaptığı anket sonuçlarına göre CHP'nin oy oranını yüzde 28 olarak açıklayan SONAR'a göre, MHP'nin oy oranı yüzde 18.2, HDP'nin ise 13.7 olarak hesaplandı.

7 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 25,13, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 16,45, Halkların Demokratik Partisi ise yüzde 12,96 oy almıştı.

SONAR'ın anketine göre partilerin oy dağılımı şöyle:

AKP: %38

CHP: %28

MHP: %18.2

HDP: %13.7