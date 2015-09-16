T24 LogoT24 Logo
Gündem

SONAR anketine göre hangi parti yüzde kaç oy alıyor?

SONAR araştırmasına katılanların yüzde 28'i CHP'ye oy veriyor

16 Eylül 2015 15:34

SONAR araştırma şirketinin 1 Kasım’da tekrarlanacak seçimler öncesinde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre, 7 Haziran Genel Seçimleri'nde yüzde 40,66 AKP'nin oylarının yüzde 38'e kadar geriledi. AKP, 7 Haziran seçimlerinde de yüzde 9 oy kaybına uğramıştı. Sonar yöneticisi Hakan Bayrakçı, ankete ilişkin olarak “Koalisyon periyodu kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.

Yaptığı anket sonuçlarına göre CHP'nin oy oranını yüzde 28 olarak açıklayan SONAR'a göre, MHP'nin oy oranı yüzde 18.2, HDP'nin ise 13.7 olarak hesaplandı.

7 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 25,13, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 16,45, Halkların Demokratik Partisi ise yüzde 12,96 oy almıştı.

SONAR'ın anketine göre partilerin oy dağılımı şöyle:

AKP: %38

CHP: %28

MHP: %18.2

HDP: %13.7

 

ETİKETLER

ankethabersonararaştırmahdpchpakpmhp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24