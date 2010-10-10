-SONA EREN AŞKLARIN TANIĞI OLAN MÜZE ZAGREB (A.A) - 10.10.2010 - Hırvat iki sevgili tarafından beş yıl önce başlatılan ve bugüne kadar birçok ülkeyi gezen "Kırık Kalpler Müzesi" projesi artık Zagreb'te kalıcı bir müze olarak açıldı. Olinka Vistica ve Drazen Grubisic'in beş yıl önce ilişkilerinin "mirasını" muhafaza etmek için başlattıkları ve "hüzünlü ayrılıkların tanığı yüzlerce eşyadan" oluşan sergi projesi, bu yılın başında İstanbul'a da uğramıştı. Zagreb'in eski merkezinde açılan müzede, gelinlik ütülenirken kullanılmış bir ütü, kıskançlık krizinde kırılmış bir dikiz aynası gibi sona eren aşkların tanığı olmuş yüzlerce eşya sergileniyor. Vistica ve Grubisic, aralarında ABD, Filipinler ve Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeyi gezen ve uğradığı her kentte zenginleşen sergiye özellikle kadınların eşyalarını bağışlamasına karşılık, Türkiye'de en çok kırık kalbin erkeklerde olduğunu görmenin kendilerini şaşırttığını belirtiyorlar. Bugün tüm dünyadan gelen 700'den fazla eşyaya sahip müzede (www.brokenships.com), "öfke ve şiddet" konulu objeler arasında, bir Berlinlinin kız arkadaşının tüm mobilyalarını parçalamak için kullandığı bir balta veya "Ayrıldıktan sonra annem bardakları süper parlattığı için kullanmıştı" diye not düşülen bir İtalyan erkek şampuan kutusu gibi parçalar dikkat çekiyor.