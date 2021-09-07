“Son zamanlarda insan kaçakçılığı olayları değişti”; işte Türkiye’nin vize uyguladığı Afrika ülkelerinden gelenlerin taktikleri

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Türkiye’ye başlayan sığınmacı akınının vatandaşta yarattığı rahatsızlığı ifade ettiği bugünkü yazısında, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde üst düzey bir yetkili ile görüştüğünü ve “son zamanlarda insan kaçakçılığı olayları değiştiğini” söylediğini aktardı.

Öztürk’ün aktardığına göre, isim vermediği kaynağı Afrika ülkelerinden Türkiye’ye gelenlerin taktiklerini şöyle açıkladı:

"Daha çok 25 yaşını geçmemiş Somali vatandaşları, ülkelerindeki diplomalarını ve denkliklerini bir şekilde uydurarak ülkemizdeki Devlet ya da vakıf üniversitelerine ön kayıt yaptırıyor ve gruplar halinde Büyükelçililiğimize başvuruyor. Vize istekleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar Vize Dairesi'ne gönderiliyor. Burada, organizasyonu yapan turizm acentası devreye giriyor. İçişleri Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu'ndaki (YÖK) işlemleri sonucu vize alınıyor. Böylece bu kişilerin Türkiye'ye gelmeleri sağlanıyor. Öğrenci vizesi alıp gelenlerden paket olarak 1- Vize parası, 2- Ön kayıt parası, 3- Uçak bilet parası, 4- Bir yıllık Türkçe dil kursu parası, 5- Bir yıllık yurt parası olmak üzere 10 bin dolardan az olmamak üzere para alınıyor. Akma alan razı, veren razı…

Bu öğrenciler genelde küçük şehirlerdeki üniversitelere kayıt yaptırıyor. Bu öğrencilerin bir yıllık Türkçe hazırlık dil kursu TÖMER aracılığıyla olması gerekiyor. Ancak, TÖMER sadece Ankara'da. TÖMLER'e kayıt yaptırıyorlar ve Ankara Göç İdaresi'nden bir yıllık öğrenci oturum belgesi alıyorlar. Bunların önemli bölümü kursa gitmiyor. Sadece TÖMER'den değil, Milli Eğitim Bakanlığı'na kayıtlı ya da olmayan Türkçe dil kursuna kayıt yaptırıyorlar.Bu yolla Ankara'da oturum alıyor. Kayıt yaptıranların da yüzde 80'i kursa hiç gitmiyor ve Türkiye'de kalmaya devam ediyor.

Bir başka yöntem de futbolcu transferi. 2 ve 3'ncü lig takımlarından başvuru yaptırılarak yaş koşulu uyanlar Afrika ülkelerinden, futbolcu olmadıkları halde futbolcuymuş gibi getiriliyor. Çoğunun futbolcu olmadığı, para karşılığı ülkesinden lisans çıkarmak suretiyle gelişi sağlanıyor. Fildişi, Gana, Gine gibi ülkelerden getirilenlerin sayısı dikkat çekici boyutta."

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