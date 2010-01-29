Son yolcu Leo Franco

T24 - Oz Büyücüsü’nün erken dönecek olması takımda sevinç yarattı...





Kewell 5 hafta sonra sahalara dönüyor.Avustralyalı yıldızdan G.Saray’a müjde...Üstünel de dün Kewell’ı bırakmayacaklarını Açıkladı



Galatasaray’da Nonda’nın gidişiyle rahat bir nefes alan Kewell’dan dün müjdeli haber geldi. Sakatlığı nedeniyle 8-10 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edilen Avustralyalı yıldız bugün ülkesinde ameliyat olacak. Kewell’ın operasyon sonrası 5 hafta içinde maça çıkabilecek seviyeye geleceği belirtildi.



Bu arada sözleşmesinin dondurulacağı yönünde haberler çıkması üzerine Adnan Polat’ı arayan Kewell’ın başkana “Kontratımı dondurursanız Dünya Kupası’nda oynamam zor olur. Sözleşmemi dondurmayın” dediği ortaya çıktı. Dün ayrıca Haldun Üstünel de “Kewell bizi zor günlerimizde yalnız bırakmadı. Biz de onu bırakmayacağız” derken, yeni bir yabancı gelmesi durumunda gönderilecek isim de böylece belli oldu: Leo Franco.







