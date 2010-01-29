T24 LogoT24 Logo
Spor

Son yolcu Leo Franco

Oz Büyücüsü’nün erken dönecek olması takımda sevinç yarattı...

29 Ocak 2010 02:00

T24 - Oz Büyücüsü’nün erken dönecek olması takımda sevinç yarattı...


Kewell 5 hafta sonra sahalara dönüyor.Avustralyalı yıldızdan G.Saray’a müjde...Üstünel de dün Kewell’ı bırakmayacaklarını Açıkladı

Galatasaray’da Nonda’nın gidişiyle rahat bir nefes alan Kewell’dan dün müjdeli haber geldi. Sakatlığı nedeniyle 8-10 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edilen Avustralyalı yıldız bugün ülkesinde ameliyat olacak. Kewell’ın operasyon sonrası 5 hafta içinde maça çıkabilecek seviyeye geleceği belirtildi.

Bu arada sözleşmesinin dondurulacağı yönünde haberler çıkması üzerine Adnan Polat’ı arayan Kewell’ın başkana “Kontratımı dondurursanız Dünya Kupası’nda oynamam zor olur. Sözleşmemi dondurmayın” dediği ortaya çıktı. Dün ayrıca Haldun Üstünel de “Kewell bizi zor günlerimizde yalnız bırakmadı. Biz de onu bırakmayacağız” derken, yeni bir yabancı gelmesi durumunda gönderilecek isim de böylece belli oldu: Leo Franco.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24