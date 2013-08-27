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Spor

Son yedi yılda 92 sporcu Türk vatandaşı oldu

İçişleri Bakanı Muammer Güler, '2006-2013 yılları arasında 92 yabancı sporcu, Türk vatandaşlığına alınmıştır' dedi

27 Ağustos 2013 14:21

İçişleri Bakanı Muammer Güler, 2006-2013 yılları arasında 92 yabancı sporcunun Türk vatandaşlığına alındığını bildirdi.

Güler, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunan yabancı sporculara ilişkin yazılı soru önergesini cevaplandırdı.

Güler, 2006-2013 yılları arasında ABD, Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Etiyopya, Güney Afrika, Gine, Gürcistan, Hırvatistan, İngiltere, İrlanda, İsrail, İsveç, Kamerun, Karadağ, Kosova, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Macaristan, Makedonya, Moldova, Nijerya, Özbekistan, Romanya, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna vatandaşı toplam 92 yabancı sporcunun, Türk vatandaşlığına alındığını açıkladı.

Bakan Güler, 2013 yılı Mayıs ayı itibarıyla Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuran ve işlemleri halen devam eden 4 sporcu bulunduğunu bildirdi.

 

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