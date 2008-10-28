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Spor

Son yarışa ilgi büyük

Formula 1'de şampiyonun belli olacağı Brezilya Grand Prix'sinin tüm biletlerinin satıldığı açıklandı.

28 Ekim 2008 02:00


Formula 1'de şampiyonun belli olacağı Brezilya Grand Prix'sinin tüm biletlerinin satıldığı açıklandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı olan Brezilya Grand Prix'sinin biletleri tükendi.

Organizasyon komitesi yetkilileri, 2008 şampiyonunun belirleneceği, sezonun son yarışı olan Brezilya Grand Prix'sinin biletlerinin bittiğini, ellerinde sadece cuma günkü antrenman turlarına ve cumartesi günkü sıralama turlarına ait birkaç biletin kaldığını bildirdiler.

Brezilya Grand Prix'si biletlerinin, Haziran ayından önce satıldığını ifade eden yetkililer, 75 bin kapasitelik Interlagos Pisti'nde 168 Euro'dan satılan ucuz biletlerin ise Mayıs ayında tükendiğini kaydettiler.

2 Kasım Pazar günü TSİ 19.00'da koşulacak yarışın bilet fiyatları, 168 ila 525 Euro arasında değişiyordu.

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