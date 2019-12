Son yarı finalist belli oluyor

Fortis Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak.



Çeyrek final ilk maçında Kadıköy'de Bursaspor'u 1-0 yenen sarı-lacivertli ekip, avantajlı çıkacağı mücadeleden yarı final vizesiyle ayrılmayı hedefliyor.



Bursa Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşma Lig TV'den canlı yayınlanacak.



EDU VE JOSICO KADRODA YOK



Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Edu ve Josico maç kadrosunda yer almadı.



Teknik direktör Luis Aragones, bu futbolcuların yanı sıra hafif sakatlığı bulunan Abdülkadir ile Maldonado, Can, Burak, Ali, Gürhan ve İlhan'ı maç kadrosuna dahil etmedi.



sarı-lacivertli ekibin 18 kişilik kadrosunda, Volkan Demirel, Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Gökhan Emreciksin, Önder, Lugano, Yasin, Roberto Carlos, Selçuk, Deniz, Emre, Deivid, Kazım, Alex, Semih, Vederson, Uğur Boral ve Güiza yer aldı.



ALEX: ''SEVİYEMİZİN ALTINDA OYNUYORUZ''



Bu arada, kendisine ailt ''www.alex10.com.br'' adresli internet sitesinde Fenerbahçe'nin durumunu değerlendiren kaptan Alex, Fortis Türkiye Kupası'nda yarı final için mücadele verdiklerini, Turkcell Süper Lig'de liderin 4 puan gerisinde olduklarını ifade ederek, ''Bu, uzaktan bakıldığında iyi gibi görünebilir, ama gerçekte değil. Seviyemizin altında oynuyoruz. Beklenenden çok puan kaybı yaşadık'' dedi.