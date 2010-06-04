Son yaralılar da İsrail'den Türkiye'ye getirildi

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Akdağ yaralılar hakkında bilgi verdi

Başhekim Doğan: Hastaların durumları ciddiyetini koruyor

Saldırıda yaralanan Mehmet Ali Zeybek, Ahmet Aydan Bekar, Uğur Süleyman Söylemez, Osman Kurç ve Çelebi Bozan uçakla Türkiye'ye getirildi.Yaralılara, uçakta, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Coşkun ile anestezi, genel cerrahi, beyin cerrahi ve anestezi uzmanından oluşan ekip refakat etti.Havaalanında yaralıları Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol karşıladı. Akdağ, uçağın yanına giderek yaralılar ile bir süre ilgilendi.Yaralılar tedavi edilmek üzere Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.Ambulanstan sedye ile indirilen yaralılardan Uğur Süleyman Söylemez ile Ahmet Aydan Bekar yoğun bakım servisine, Mehmet Ali Zeybek ise tedavi göreceği birime alındı. Kurç ve Bozan'ın ise ateşli silahla yaralandığı, şuurlarının açık olduğu ve solunum cihazına bağlı olarak getirildikleri öğrenildi.Son yaralıların da getirilmesiyle İsrail'de, saldırıda yaralanmış olan Türk vatandaşı kalmadı.Sağlık Bakanı Recep Akdağ, uçağın Etimesgut Havaalanı'na inmesinin ardından açıklamada bulundu.Yaralılardan Ahmet Aydan Bekar'ın karnından yaralandığını ve daha sonra akciğer probleminin ortaya çıktığını anlatan Akdağ, bu yaralının solunum cihazına bağlı olarak getirildiğini kaydetti.Yaralılardan Uğur Süleyman Söylemez ve Ahmet Aydan Bekar'ın durumunun dağır olduğunu ifade eden Akdağ, sözlerini şu bilgiyi verdi:''Bugüne kadar Türkiye'ye getirdiğimiz hastalarımız içerisinde durumu en ağır olan Uğur Süleyman Söylemez. Yaralıları buraya ambulans uçağımız ile konusunda uzman bir yoğun bakım hocamız, reanimasyon hocamız, bizzat refakat ederek diğer arkadaşlarla beraber getirdiler. Getirilen diğer hasta Mehmet Ali Zeybek'in durumu diğerlerine göre iyi. Hafif yaralı, kolundan yaralı bir arkadaşımız.''Akdağ, daha sonra yaptığı açıklamada da Uğur Süleyman Söylemez'in beyin cerrahi ekibi tarafından ameliyata alındığını açıkladı.Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Metin Doğan, saldırıda yaralanan 19 kişinin tedavilerinin yapılması için Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiğini hatırlattı.Doğan, açıklamasında şunları kaydetti:''Bu hastalarımızdan üçünün yoğun bakımda tedavisi devam etmekte ve durumları ciddiyetini korumaktadır. Diğer hastalarımızın tedavileri ise yataklı tedavi ünitelerde sürdürülmekte ve genel olarak durumları iyiye gitmektedir.''