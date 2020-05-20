Son veri: Kısa vadeli dış borç 170 milyar dolar, yüzde 72’si özel sektörün

Merkez Bankası kısa vadeli borç istatiklerini açıkladı. Mart sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç stoku, 168,9 milyar dolar oldu. Bunun 17,8 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23, Merkez Bankası’nın yüzde 5, özel sektörün ise yüzde 72 oranında paya sahip olduğu görülüyor.



Bankalar yurtdışından daha az borçlandı

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 12,7 oranında azalarak 6,8 milyar oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı önemli bir değişiklik göstermeyerek 21,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 17,5 oranında azalışla 11,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 7,4 oranında artışla 14,6 milyar dolar seviyesine çıktı.

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında artarak 25,9 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 6,3 oranında azalarak 84,5 milyar dolara indi.