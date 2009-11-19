Son üç yılda 113 bin kişi dinlendi

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın son üç yılda dinlediği telefon sayısı 113 bin 270. Dinlemelerin yüzde 11’inde şüpheli bulgu ya da suç unsuruna rastlanmadı.



12 bin 988 telefon abonesine, dinlendikleri, görüşmelerinde suç unsuru bulunmadığı için, kayıtların imha edildiği bildirildi.



Türkiye’de dinleme izni verilen 69 hakim ve savcıdan 56’sı Ergenekon soruşturması kapsamında dinlenmişti. İşte bu 56 savcı ve hakimin 46’sı temize çıktı. Adalet Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, dinlemeler sırasında haklarında hiç bir bulgu elde edilemeyen 46 hakim ve savcının dinleme tutanaklarının imha edilmesine çok yakında başlanıyor.



Bir haftaya postada



Adalet Bakanlığı, aralarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin’in de bulunduğu, telefonları dinlenen hakim ve savcılara gönderilmek üzere, “Telefonlarınız dinlendi. Suç unsuruna rastlanmadığı için dinleme kayıtlarınız imha edildi” içerikli yazıyı bir haftaya kadar postaya verecek.

2009 yılında mahkeme kararıyla dinlenen telefon sayısı 32 bin 852. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) dinlendiği bildirilen son üç yılda dinlediği telefon sayısı ise 113 bin 270. Yapılan dinlemelerin yüzde 11.4’ünde şüpheli bulguya ya da suç unsuruna rastlanmadı. Üç yılda, 12 bin 988 telefon abonesine, dinlendikleri, görüşmelerinde suç unsuru bulunmadığı için, kayıtların imha edildiği bildirildi.



Dinleniyor muyum



Kuşkuya kapılanların. “Dinleniyor muyum?” diye yaptıkları başvuruya, polis ve savcılık, soruşturmanın gizliliğini gerekçe göstererek cevap vermiyor. Bu soru, “Bilgi edinme Yasası” kapsamında da değerlendirilmiyor.



Ceza Muhakemeleri Kanunu’na göre, telefonu dinlenen ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan kişi hakkında, takipsizlik kararının verilmesinin ardından geçen 15 gün içinde, savcılığın telefonlarının dinlenlendiğine ilişkin bildirim yapması gerekiyor. Savcılık bildirimde bulunmamışsa, görevini kötüye kullanmakla suçlanabiliyor.



4 yılda kaç dinleme yapıldı



Yıllar 2006 2007 2008 2009

Mahkemelerin Dinleme talepleri: 29.309 39.210 42.256 33.037

TİB tarafından yapılan itirazlar: 176 564 484 185

Fiilen dinleme sayısı: 29.133 38.646 41.772 32.852