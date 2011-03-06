-SON TÜRKLER DE DÖNMEK İSTİYOR BİNGAZİ (A.A) - 06.03.2011 - Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Levent Şahinkaya, Libya'da kalan az sayıdaki Türk'ten de Türkiye'ye dönme yönünde talep aldıklarını, gerekli organizasyonların yapılması halinde bu vatandaşları da göndereceklerini söyledi. Büyükelçi Şahinkaya, yaptığı açıklamada, Libya'nın birçok noktasında çatışmaların sürdüğünü belirtti. Şahinkaya, Trablus'ta ise dün gecenin sessizliğinin, Muammer Kaddafi yönetimi yanlılarının zafer kutlamaları sırasında ağır silahlarla havaya açtıkları ateşle bozulduğunu ve silah seslerinin sabaha kadar susmadığını belirtti. Büyükelçilik çalışanlarının güvenlik sorunundan dolayı elçiliğe zırhlı araçla getirildiğini anlatan Şahinkaya, Türklere yönelik herhangi bir olumsuz tepki olmamasına karşın, asayişin sağlanamaması nedeniyle kontrollü hareket etmek zorunda olduklarını ifade etti. Şahinkaya, ayrıca ''Libya'da az sayıdaki Türk'ten de Türkiye'ye dönmek için talep alıyoruz. Gerekli organizasyonların yapılması halinde bu vatandaşlarımızı da güvenli şekilde anavatanımıza göndereceğiz'' dedi. Türkiye'ye dönüş için elçiliğe 30-40 başvuru yapıldığı bilgisini veren Şahinkaya, başvuruların makul bir sayıya ulaşmasının beklendiğini söyledi. Şahinkaya, Türkiye'nin bölgede, tahliye işlemlerini başarıyla yürüten ender ülkelerden biri olduğunu, bu nedenle hala Bosna ve Ukrayna vatandaşlarının tahliyesi isteği aldıklarını anlattı. -YABANCI BÜYÜKELÇİLİKLERİN YÜZDE 70'İ KAPALI- Büyükelçi Şahinkaya, Libya'da 100 civarındaki yabancı büyükelçilikten 70'inin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığını bildirdi. Geçici olarak kapatılan büyükelçilikler arasında Arap ülkelerinin de olduğuna işaret eden Şahinkaya, ''Türk Büyükelçiliği görevine devam ediyor. Çalışanlarımızın eş ve çocukları ülkemize gönderildi. 23 çalışanımızla buradayız. Büyükelçiliğimiz sonuna kadar burada olacak. Çünkü Türkiye, Libya için büyük önem taşıyor'' diye konuştu. Şahinkaya, Trablus'ta restoran ve marketler kapalı olduğu için temel gıda maddesi teminin zor olduğunu, bu nedenle büyükelçiliğe Türkiye'den kargo uçağıyla temel ihtiyaç maddeleri gönderildiğini kaydetti. Bu arada, polisin terk ettiği Bingazi'deki Türk Konsolosluğunun güvenliğinin ise gönüllü muhalifler tarafından sağlandığı belirtildi. Öte yandan, Libya'da Kaddafi yanlıları ile muhalifler arasında silahlı çatışmanın yanı sıra bir psikolojik savaş da veriliyor. Kaddafi yanlısı basın kuruluşlarınca, sürekli olarak, muhaliflerin püskürtüldüğü, Bingazi'nin geri alınması için ordunun hazırlık yaptığı ve ülkenin isyancılardan temizleneceği yönünde yayınlar yapılıyor. Muhaliflerin yayın organları da birçok yerleşim biriminin ele geçirildiği ve Kaddafi'nin doğduğu yer olan Sirte'ye doğru büyük yürüyüşün başladığı gibi haberler yayımlıyor.