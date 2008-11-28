Son Türk rehine de kurtarıldı

Özel tim askerleri kat temizlik yapılıyor

Hindistan'ın Bombay kentinde 143 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı saldırıda rehin kalan tek Türk avukat Yasemin Erden Hint komandolarının operasyonuyla kurtarıldı.Avukat Yasemin Erden kurtarıldıktan sonra yaptığı açıklamada ölümden döndüklerini söyledi.Yaklaşık 24 saat boyunca oteldeki odasından çıkmayan ve minibardaki su ve kuruyemişlerle beslenen 31 yaşındaki Avukat Yasemin Erden, ölümden döndüğünü söyleyerek Hindistan'a birgün önce gittiğini ve iş seyahati için orada olduğunu kaydetti.Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Levent Bilman, Hindistan’ın Mumbai kentinde düzenlenen saldırılar sonucu, bir otelde hala mahsur bulunan Türk vatandaşının koşullarına dikkati çekerek, Türk basınından bu vatandaşla doğrudan irtibata geçmek yerine, kendisiyle görüşülmesini rica etti.Bilman, A.A’ya yaptığı açıklamada, bir otelde 40 saattir mahsur bulunan Türk vatandaşının, uykusuz, içecek ve yiyecekten yoksun olduğunu, zor şartlar içinde bulunduğunu belirterek, bu kişinin cep telefonunun pilinin de bitmekteolduğuna dikkati çekti ve şöyle konuştu: "Türk basının haber alma hakkına derinden saygı duyuyorum. Ancak vatandaşımızla doğrudan temas kurmaya çalışılıyormuş. Elinde çok az pili olan bir cep telefonu var. Değerli basınımızdan ricam, içinde bulunduğumuz şu kritik anlarda kendisiyle olan tek temas imkânımızın kopmaması için, vatandaşımız hakkında bilgi almak için beni arasınlar, kendisini değil. Bu durumun anlayışla karşılanmasını rica ediyorum." Bilman ayrıca, Türk vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.