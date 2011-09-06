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Spor

Son timsah Musa Çağıran BURSA (A.A)

06 Eylül 2011 14:57

-Son timsah Musa Çağıran BURSA (A.A) - 06.09.2011 - Bursaspor'un, Galatasaray'a transfer olan Sercan Yıldırım'a karşılık alınan Musa Çağıran ile 4 yıllık anlaşma yapıldığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, transferin dün gece geç saatlerde tamamlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Sercan Yıldırım'ın Galatasaray'a transfer olmasıyla kulübümüze kazandırılan 3 milyon Avro ve kadromuza kattığımız genç oyuncu Musa Çağıran ile 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Musa Çağıran transferi tüm camiamıza hayırlı olsun.''

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