Son Süper Lig biletini Konya kaptı

PTT 1. Lig play-off finalinde Manisaspor'u 2-0 yenen Torku Konyaspor, Kayseri Erciyesspor ile Çaykur Rizespor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.



PTT 1. Lig play-off final karşılaşmasında Manisaspor'u 2-0 mağlup eden Torku Konyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Çaykur Rizespor'dan sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Bu galibiyetle Torku Konyaspor, 2 yıl aradan sonra yeniden Spor Toto Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Karşılamaya hızlı başlayan Torku Konyaspor ilk dakikada Murat Akın ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinden kaleye sert bir şut gönderen Murat, kaleci Volkan Babacan'ı geçemedi.

Maçın ilk dakikasında itibaren temposunu yüksek tutan Torku Konyaspor, Murat'ın pozisyonundan sonrada üst üste ataklar geliştirerek Manisaspor kalesinde golü aramaya devam etti. Rakibine karşılık vermekte zorlanan Manisaspor, oyunda dengeyi kuramadı.

Torku Konyaspor aradığı golü 7. dakikada Recep Aydın'ın ayağından buldu. Murat'ın kaleye yaklaşık 35 metre uzaklıktan kullandığı serbest vuruşta kaleci Volkan, topu bloke etti ancak Recep, önüne düşen meşin yuvarlağı kontrol etmeden filelerle buluşturdu: 1-0.

Kalesinde golü gördükten sonra oyuna ağırlını koymaya başlayan Manisaspor beraberlik golü için Konyaspor kalesine yavaş yavaş yüklenmeye başladı. Konya kalesinde etkili poziyonlarda bulan Manisaspor yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

İlk yarının kalan dakikalarında iki takım adına da önemli bir pozisyon olmadı ve Torku Konyaspor soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Torku Konyaspor ikinci yarıya golle başladı. Konyaspor'da 47 dakikada sahneye çıkan isim Ars oldu. Tolga Ünlü'nün sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Ars farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Konyaspor'a zaman geçmeden karşılık vermek adına rakip kaleye yüklenen Manisaspor, yakaladığı net pozisyonları gole çeviremedi. Konya savunmasına zor anlar yaşatan Ege temsilcisi aradığı golü bulamadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Torku Konyaspor sahadan 2-0 galip ayrılarak gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

MANİSASPOR: 0 - TORKU KONYASPOR: 2

Stat: Atatürk

Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf

Manisaspor: Volkan, İsmail, Hikmet, Gökay (Dk. 50 Murat Gürbüzerol), Iwanski (Dk. 78 Eray), Kahe, Fucsh, Cem, mit, Bülent (Dk. 58 Murat Tosun), Bekir

Torku Konyaspor: Kaya, Erdinç, Selim, Erdal, Tolga, Recep (Dk. 71 Fernandes), Ars (Dk. 84 İbrahim), Murat Akın, Şenol (Dk. 90 2 Serkan), İshak, Muhammed

Goller: Dk. 7 Recep,Dk. 47 Ars (Torku Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Bekir, Dk. 77 Murat Gürbüzerol (Manisaspor), Dk. 73 Fernandes (Torku Konyaspor)