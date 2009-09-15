'Son sözümü söylemedim'

T24 - Avukatları, Abdullah Öcalan'ın, "Devletin yaklaşımına göre yeni öneriler de yapabilirim" mesajını verdiğini açıkladı.



Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Yasemin Çongar, bugünkü yazısında (15.09.2009) Abdullah Öcalan'ın avukatları ile yaptığı sohbeti aktardı.



İmralı'da boş reçel kutuları



Çongar, yazısının başında, avukatlarla yaptığı görüşmeye dayanarak İmralı'da yaşanan ilginç bir gelişmeyi aktardı:



"Küçük reçel kutuları...

Hani şu okul kafeteryalarında, yol lokantalarında ve bazı otellerde rastlanan cinsten.

Her sabah İmralı'da ekmek ve çayla birlikte, altı tane küçük reçel kutusu da veriliyormuş Abdullah Öcalan'a...

Daha doğrusu, bir süre öncesine kadar böyleymiş.

Altı küçük reçel kutusu, aslında normal kahvaltı öğününün gerektirdiği tek bir kutu reçel yerine, önüne götürülüyor ve sonra birileri, Öcalan'ın o kutuları tek tek açıp içlerinin aslında boş olduğunu görerek hayal kırıklığına uğramasını seyrediyormuş.

Yakın zaman öncesine dek devlet ya da devlet içindeki birileri Öcalan üzerinde bu tür oyunlar oynamaktan hoşlanıyormuş.

'Ama şimdi durum değişti' diyor son yıllarda düzenli olarak İmralı'ya giden genç adam..."



'Federasyon değil tek bayrak, tek devlet istiyor'



Çongar, avukatların, bir süre önce devlet tarafından el konularak incelemeye alınan Öcalan'ın defterlerinde "genel bir anlayış ortaya koyduğunu, federasyon veya konfederasyon değil, tek devlet, tek bayrak esası altında genel bir yerel yönetim reformuyla Türkiye'nin bütün bölgeleri için sağlanabilecek bir tür adem-i merkeziyetçilikten" bahsedildiğini" söylediklerini dile getirdi.



Avukatlar, "savaşın durmasına, silahların susmasına dönük mesajlar içerdiğini" kaydettikleri Öcalan'ın defterlerinin sadece MİT tarafından değil, devletin bütün ilgili birimleri tarafından incelendiğini anlattılar.



'Öneriler değişebilir'



Avukatların Çongar'a yaptığı açıklamaya göre, Öcalan, "defterlerde yazanın son sözleri olmadığını ifade etti, devletin defterleri incelendikten sonra göstereceği yaklaşıma, atılacak adımlara ve doğacak ihtiyaca göre Öcalan'ın yeni defterler de yazabileceğini, yeni öneriler yapabileceğini söyledi."



Yasemin Çongar, Öcalan'ın devletle pazarlık etmek mi istediği sorusuna, "Tam öyle değil" karşılığını veren bir avukatın, "yazdıklarını katı, değişmez, nihai öneriler olarak yazmadığını; demokratik çözüm için farklı yolların bulunabileceğini ifade ediyor. Dolaylı bir etkileşimle de olsa karşılıklı arayışın yararına zinanıyor" dediğini aktardı.



Öcalan: Özal'a karşı hata ettik



Çongar'ın, izlenimlerini de aktardığı yazısının son bölümü şöyle:



"Avukatlarıyla sohbetimizden anlıyorum ki, Öcalan'ın 'şahince' konuşan, hatta bazen onun adını da öne sürerek 'kraldan çok kralcılık' yapan DTP'lilere kızmasının nedeni de esasen bu; İmralı'daki mahkûm, silahların susması için bugün gerçek bir şans olduğuna inanıyor ve bu şansın kullanılmasını istiyor.

Zira, dışarıdaki bazı yandaşlarından farklı olarak, Öcalan'ın barış sağlanırsa kaybedec ek bir şeyi yok; tam tersine, koşullarının bir gün değişeceğine küçücük bir umudu varsa eğer, bunun barışla mümkün olacağını biliyor.

Nitekim, avukatlarına şunu söylemiş geçenlerde:

'Yıllar önce Turgut Özal, bu meseleyi çözmek istediğinde biz ona yeterince el uzatmadık. O zamanki barış şansını iyi kullanamadık, hata ettik. Şimdi yine bir fırsat var önümüzde ve aynı hataya düşmemeliyiz.'"



