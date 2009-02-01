Son sözü Nadal söyledi



Avustralya Açık'ta tek erkekler şampiyonu, Roger Federer'i 3-2 yenen Rafael Nadal oldu. Federer karşısında üst üste 5. galibiyetini alan İspanyol raket, rakibinin Pete Sampras'ın rekorunu egale etmesine de engel oldu.



Teniste sezonun ilk Grand Slam mücadelesi olan 97. Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finaliyle sona erdi.



Toplam 22 milyon Avustralya Doları ödüllü turnuvanın son gününde erkekler tenisinin en iyi 2 oyuncusu, Rafael Nadal ve Roger Federer kozlarını paylaştı. Tenis dünyasında artık bir klasik haline gelen maçı, yaklaşık 5 saatlik bir mücadelenin ardından 3-2 kazanan Nadal, turnuvanın şampiyonu oldu.



Rod Laver Arena'da 15 bin seyirci önünde oynanan maça iki tenisçi de servis kırarak başladı. Federer'in 4-2 önde olduğu bölümde rakibinin 2 servis oyunun daha kazanan Nadal, seti 7-5 alarak 1-0 öne geçti.



Başa baş geçen ikinci setin 8. oyununda servis kıran Roger Federer, 5-3 öne geçti ve kendi oyununu da alarak 6-3'lük set sonucuyla eşitliği sağladı. Oldukça zevkli rallilere sahne olan 3. setin galibini ise tie-break belirledi. Tie-break'i 7-3 kazanan Nadal, setlerde 2-1 öne geçti.



Geride olan Federer, 4. sete çok hızlı başladı ve rakibinin servisini kırarak, 2-0'ı yakaladı. İsviçreli raket oldukça rahat geçirdiği seti 6-3 alarak maçı final setine götürdü.



Son setin 4. oyununda servis kıran Nadal 3-1 üstün duruma geçerken, rakibinin üst üste basit hatalarını iyi değerlendiren dünyanın 1 numarası, seti 6-2, maçı da 3-2 kazanarak 2009 Avustralya Açık'ta zafere ulaştı.



Avustralya'daki ilk şampiyonluğunu yaşayan 22 yaşındaki İspanyol tenisçi, İsviçreli rakibi Federer'i 19. buluşmalarında 13. kez yenerek, kariyerinin 6. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.



Adeta bir 'derbi' haline gelen mücacdelede son 5 maçı da kazanan Nadal, Grand Slam'lerdeki toprak ve çim kort zaferlerine, bir de sert kort şampiyonluğu ekledi.



Geçen yıl Fransa Açık ve Wimbledon'da yenildiği ve üst üste 237 hafta süren dünya sıralaması liderliğini kaptırdığı rakibine bir kez daha boyun eğen Roger Federer ise, Pete Sampras'ın 14. Grand Slam şampiyonluğu rekoruna ortak olma unvanını ertelemiş oldu.