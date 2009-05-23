Son sözü LeBron söyledi - VİDEO

LeBron'dan Hidayet'e övgü

Doğu Konferansı Final Serisi ikinci maçında Cleveland Cavaliers, sahasında Orlando Magic ile karşı karşıya geldi. Orlando, Hidayet Türkoğlu'nun maçın bitimine bir saniye kala attığı basketle 95-93 öne geçmesine rağmen, kalan sürede kenardan topu oyuna sokan Cleveland, LeBron James'in üç sayılık isabetiyle karşılaşmayı 96-95 kazanmasını bildi.Maça iyi başlayan Cleveland Cavaliers, ikinci çeyrekte farkı bir ara 23 sayıya kadar çıkarmasını bildi. Ancak bu bölümde Orlando'da Rashard Lewis sahneye çıktı. Tecrübeli forvetin ikinci çeyrekte bulduğu 10 sayıyla fark kapandı devre 12 sayı Cleveland üstünlüğüyle geçildi.İkinci yarıda Hidayet Türkoğlu ve LeBron James'in düellosu vardı. Türkoğlu'nun 16 sayıyla oynadığı devrede 18 sayı üreten James, attığı maç kazandıran üçlükle seriyi 1-1'e getirdi.Cleveland'da 35 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle oynayan LeBron James maçın en skorer ismi olurken, Zydrunas Ilgauskas da 12 sayı, 15 ribaund üretti. Mo Williams'ın düşük bir şut yüzdesiyle 19 sayı attığı Cleveland'da kenardan gelerek 9 sayı kaydeden Sahsa Pavlovic de galibiyette rol sahibi oldu.Orlando'da Hidayet Türkoğlu 17'de 9 saha içi isabetiyle 21 sayı, 2 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Rashard Lewis 23 sayı, 5 ribaund üretti. Magic'te all-star pivot Dwight Howard da 10 sayı, 18 ribaund, 4 asist ve 2 blokla mücadele etti.Cleveland ile Orlando arasında oynanan Doğu Konferansı Final Serisi'nin üçüncü maçı pazarı pazartesine bağlayan gece saat 03:30'da oynanacak ve NTV'den naklen yayınlanacak.