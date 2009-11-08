Son sözü Kaptan söyledi: 1-2

T24 - Galatasaray, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Sabri ve kaptan Arda'nın golleriyle Diyarbakırspor'u 2-1 mağlup etti.



Ligde 12. haftada Diyarbakır'da oynanan maçta Galatasaray, Diyarbakırspor'u 2-1 mağlup etti.



Diyarbakırspor geçtiğimiz hafta oynadığı Gaziantepspor maçı sonunda saha içinde yaşanan olaylardan sonra bu maça çıkıp çıkmama konusu bir hafta boyunca tartışılmıştı. Başkan Çetin Sümer, Gaziantepspor maçından hemen sonra yaptığı açıklamada bu maça çıkmayacaklarını kesin bir dille belirtmesine rağmen gerek Diyarbakır'daki sivil toplum örgütleri, gerekse Diyarbakır valisi ve belediye başkanıyla yapılan toplantılar sonucu Perşembe günü maça çıkma kararı alınmıştı.



Bu nedenle tüm gözler Diyarbakır'a çevrilmişti.



Maç öncesi bugün toprağa verilen spor yazarı İlker Ateş için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.



Diyarbakırspor'da cezalı olan kaptan Barış Ataş ve Ayman kadroda yer almadı. Galatasaray'da da cezalı Mustafa Sarp forma giyemedi. Ziya Doğan bu oyuncuların yokluğunda klasik 4-4-2 düzeniyle sahada yer alırken, Frank Rijkaard da orta sahada Ayhan, Barış ve Mehmet Topal üçlüsünü tercih etmişti.



Maça ev sahibi Diyarbakırspor beklenenin de aksine çok hızlı başladı ve üst üste tecrübeli futbolcu Celalettin ile iki pozisyondan yararlanamadı.



Galatasaray'ın ise ilk dakikalarda tutuk olduğu gözlerden kaçmadı ve Diyarbakırspor aradığı golü 11. dakikada sahadaki tek Diyarbakırlı futbolcu olan Abdullah Çetin'in pasında Mendoza ile buldu.



Galatasaray sanki gol yemeyi bekliyormuş gibi 1-0'dan sonra Diyarbakırspor kalesinde daha çok pozisyonlar üretmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapatan golcü Baros'un yokluğunda attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Nonda bu kez sahada yokları oynuyordu.



Galatasaray kaptan Arda'nın önderliğinde pozisyonlar bulmaya başladı ve 43. dakikada gelişen atakta sol taraftan Ayhan'ın ortasında Sabri'nin golü beraberliği getirdi. Bu aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu.



Konuk sarı-kırmızılı ekip ikinci yarıya hızlı başladı ve Diyarbakırspor defansı ile kaleci Espinoza'nın anlaşmazlığı sonucu kaptan Arda Galatasaray'ın ikinci golünü ev sahibi takım kalesine gönderdi.



2-1'den sonra Diyarbakırspor'un aklı başına gelmesine rağmen maçın başlarındaki etkili oyunlarını ortaya koyamadılar.



63. dakikada Galatasaray'da Barış yaptığı sorumsuzca hareket sonrası takımını 10 kişi bırakmasına rağmen ev sahibi Diyarbakırspor beraberlik golünü bulmakta oldukça zorlandı.



Ziya Doğan 69. dakikada defans oyuncusu Abdullah Çetin'in yerine hücum gücü yüksek Erdal Güneş'i sahaya sürdü.



Dakikalar 86'yı gösterirken Diyarbakırspor'un kullandığı köşe vuruşunda Erdal Güneş topu kale içine gönderdi, kalenin bir karış yanındaki Mendoza akıl sır ermeyecek bir pozisyonda topu üstten dışarı atmayı başardı!



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Galatasaray puanını 28'e yükseltip ikincilikteki yerini korurken, Diyarbakırspor da 12 puanda kalmış oldu.



DİYARBAKIRSPOR: 1 - GALATASARAY: 2



Stat: Atatürk



Hakemler: Tolga Özkalfa xx, Baki Tuncay Akkın xx, Ekrem Kan xx



Diyarbakırspor: Espinoza x, Abdullah Çetin xx (Dk. 69 Erdal Güneş x), Diallo xx, Tolga Doğantez xx, Basem Abbas xx, Şener Aşkaroğlu xx, Ümit Bozkurt xx (Dk. 75 Erdinç Yavuz x), Adnan Güngör xx, Celaleddin Koçak xx (Dk. 85 Desire Job x), Mendoza xx, Tazemeta xx



Galatasaray: Leo Franco xx, Sabri xxx, Gökhan Zan xx, Servet xx, Hakan Balta xx, Barış xx, Ayhan xx, Mehmet Topal xx, Arda xxx (Dk. 88 Elano ?), Nonda xx (Dk. 69 Linderoth), Kewell xx

Goller: Dk. 11 Mendoza (Diyarbakırspor), Dk. 43 Sabri ve Dk. 52 Arda (Galatasaray)



Sarı Kartlar: Dk. 14 Şener Aşkaroğlu, Dk. 34 Tolga Doğantez (Diyarbakırspor), Dk. 29 Barış (Galatasaray)