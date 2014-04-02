Son sözü Anayasa Mahkemesi söyledi



Twitter'a erişim engeliyle ilgili yapılan başvuruları değerlendiren Anayasa Mahkemesi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'e konulan erişim engelenin, başvuruyu yapan kullanıcıların haklarını ihlâl ettiğine karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı.

Anayasa Mahkemesi kararda, Anayasa'nın temel hakların sınırlandırılmasına ilişkin 13. maddesi ve ifade özgürlüğünü güvence altına alan 26. maddesine atıfta bulunarak, 'Kamu makamları negatif yükümlülük kapsamında Anayasa’nın 13. ve 26. maddeleri kapsamında zorunlu olmadıkça ifadenin açıklanmasını ve yayılmasını yasaklamamalı ve yaptırımlara tabi tutmamalı; pozitif yükümlülük kapsamında ise ifade özgürlüğünün gerçek ve etkili korunması için gereken tedbirleri almalıdır' ifadelerine yer verdi.

Anayasa Mahkemesi, kararın neticesinde ihlâlin ortadan kaldırılabilmesi ve derhal gereğinin yapılabilmesi için kararın bir örneğinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve Ulaştırma Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı.

Anayasa Mahkemesi'ne başvuru 24 Mart tarihinde, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doc. Dr. Kerem Altıparmak ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz tarafından yapılmıştı. Bu iki başvurunun ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'da yine Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmıştı.

Türkiye'de 20 Mart'ta önce Twitter'a, kısa bir süre sonra da Youtube'a erişim engellendi. Kısa bir süre önce Ankara 15'inci İdare Mahkemesi de Twitter'a erişim engelenin yürütmesinin durdurulması kararı vermiş, ancak karar uygulanmamıştı. TİB'in Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamak için 30 gün süresi bulunuyor. Twitter erişiminin ne zaman sağlanacağı merak ediliyor.