Son söz Pierce'den

Sezona üst üste 6 galibiyetle başlayarak Doğu Konferansı'nda ilk sıraya yerleşen Atlanta Hawks, son şampiyon Boston Celtics ile deplasmanda karşılaştı.Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son saniyesinde Paul Pierce'ın basketiyle Hawks'ı 103-102 yenen Celtics, rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son vererek Doğu Konferansı'nda zirveye oturdu.Karşılaşmaya yüksek şut yüzdesiyle başlayan Hawks, ilk 5 dakikayı 13-7 önde geçti. Kenardan gelen Flip Murray'nin de skora katkı yapmasıyla birlikte üstünlüğünü koruyan konuk takım, ilk çeyreği 31-24 önde kapattı.İkinci çeyreğin ilk dakikalarında skoru 36-26'ya getirerek farkı çift hanelere taşıyan Hawks, Joe Johnson'ın basketiyle devrenin tamamlanmasına 7 dakika kala farkı 16 sayıya kadar çıkarttı. Kalan sürede rakibine 18-2'lik seriyle cevap veren Celtics, farkı eriterek soyunma odasına gidilirken skora 51-51 eşitlik getirdi.İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken, ev sahibi Celtics yıldız oyuncuları Kevin Garnett ve Paul Pierce'ın sayılarıyla üçüncü çeyreğin son 3.5 dakikasına 69-67 önde girdi. Joe Johnson'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü yeniden ele geçiren Hawks, son çeyreğe 77-76 önde başladı.Son çeyrekte daha etkili savunma yapan Celtics son bölüme 92-88 üstün girmesine rağmen konuk takım Maurice Evans ve Joe Johnson'ın sayılarıyla farkın açılmasına izin vermedi. Karşılaşmanın son 7 saniyesine girilirken Marvin Williams'ın kaydettiği 3 sayılık basketle 102-101 öne geçen Hawks, Paul Pierce'ın son saniyede attığı baskete engel olamadı ve sahadan 103-102'lik skorla mağlup ayrılarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.Son saniyede bulduğu basketle Celtics'e galibiyeti getiren Paul Pierce 34 sayı – 6 ribaunt – 1 asistlik performansıyla geceye damgasını vururken, sahanın da en skorer oyuncusu oldu. Kullandığı 14 şutun 8'ini sayıya çeviren yıldız oyuncu, serbest atış çizgisinden 15/16, üç sayılık atışlarda ise 3/7 isabet kaydetti.All-Star forvet Kevin Garnett 25 sayı – 12 ribaunt – 4 asist – 2 blok -1 top çalmayla double-double yaparken, Ray Allen 17 sayı – 7 ribaunt – 2 asist – 1 top çalmayla geceyi bitirdi. Rajon Rondo ise, 10 asist – 5 sayı – 4 ribauntla katkı yaptı.Atlanta Hawks'ın yıldızı Joe Johnson 28 sayı – 7 asist – 4 ribaunt – 2 top çalmayla salondan ayrılırken, tecrübeli oyun kurucu Mike Bibby 16 sayı – 3 asist – 2 ribaunt – 1 top çalmayla, üç sayı çizgisinin gerisinden 4/4 isabet kaydeden Marvin Williams 14 sayı – 4 ribaunt – 1 asistle oyandı.Karşılaşmaya ilk 5'te başlamasına rağmen omzundan sakatlanan ve 22 dakika sahada kalan Zaza Pachulia ise, 9 sayı – 5 ribauntla maçı tamamladı.Orlando Magic, ligin yeni takımı Oklahoma City Thunder'ı deplasmanda 109-92'lik skorla zorlanmadan mağlup etti.Yıldız oyuncu Dwight Howard, 30 sayı – 19 ribaunt – 10 blok – 3 asistle olağanüstü bir performans sergileyerek galibiyette kilit rol oynadı.Kevin Durant'ın forma giymediği maçta Thunder'ın savunmasını aşmakta zorlanmayan Magic ilk çeyrekte 39 sayı üretirken, potasında 19 sayı gördü ve ikinci çeyreğe 20 sayı avantajla başladı.Yeniden yapılanma sürecinde olan ev sahibi takım karşısında yüksek şut yüzdesini ikinci çeyreğin tamamına yaymayı başaran Florida temsilcisi, devreyi 71-42 üstünlükle kapattı.İkinci yarıda farkın verdiği rahatlıkla savunmada beklenen performansı sergileyemeyen Magic, ev sahibi takımın dördüncü çeyreğe girilirken skoru 87-71'e getirerek farkı 16 sayıya indirmesine engel olamadı. Son çeyrekte kontrolü yeniden ele geçiren konuk takım, Thunder'ın farkı kapatmasına izin vermedi ve maçı 109-92'lik skorla kazandı.Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu oyunda kaldığı 34 dakika içinde 15 sayı – 7 asist – 2 ribaunt – 1 top çalma – 1 blok yaparken, 3/13 saha içi isabet oranıyla hücum etti. Serbest atış çizgisinden 9/9 isabet kaydeden yıldız oyuncu, üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 5 şutu da sayıya çeviremedi.Magic'te Dwight Howard 30 sayı – 19 ribaunt – 10 blok – 3 asistlik performansıyla pota altını domine ederken, Jameer Nelson 17 sayı – 10 ribaunt - 4 asistle, Mickael Pietrus da 17 sayı – 5 ribaunt – 1 blokla oynadı.Thunder'da ise Jeff Green'in 25 sayı – 10 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.