Son Şehzade'nin vasiyeti

Osmanlı hanedanının son temsilcisi Ertuğrul Osman Osmanoğlu (97), vasiyeti üzerine, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından II. Mahmud Türbesi'nde yer olmadığı için haziredeki dedesi II. Abdülhamid'in yanına defnedilecek.



23 Eylül'de hayatını kaybeden hanedanın reisi, bugün Sultanahmet Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından II. Mahmud Türbesi Haziresi'ne defnedilecek. Osmanoğlu, vasiyetini, eşi Zeynep Tarzi Osmanoğlu'na sözlü olarak iletmiş: "Beni dedem Abdülhamid'in yanına gömün."

Osmanlı'nın sarayda doğan son veliahdı Ertuğrul Efendi, iki ay önce ziyaret için Türkiye'ye gelmişti. Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki 39 numaradaki Erel Apartmanı'ndan bir daire kiralamıştı. Çok istemesine rağmen 70 yıl boyunca ülkesine dönemeyen Osmanoğlu, 1912'de dünyaya geldiği Nişantaşı'nda vefat etti. Hayatının önemli bir kısmını Amerika'da geçiren son Osmanlı'nın en büyük hayali Türkiye'ye gömülmekti. Vasiyetine uygun olarak Sultan II. Mahmud Türbesi Haziresi'nde bir yer ayarlandı. Osmanoğlu'nun yakınları, cenaze merasimi için öncelikle Hamidiye Camii'ni düşündü. Ancak İstanbul Müftülüğü ve valiliğin girişimiyle cenaze namazının Sultanahmet'te kılınması kararlaştırıldı. Osmanoğlu, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından II. Mahmud Türbesi'nde yer olmadığı için hazireye defnedilecek. Akşam 19.00 ile 20.00 arasında Yıldız Çadır Köşkü'nde Osmanoğlu için hatim indirilecek ve dua yapılacak. Ailesi, pazar ve pazartesi 14.00 ile 16.00 arasında taziyeleri kabul edecek. Bu arada, Ertuğrul Efendi'nin cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül adına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen'in katılacağı öğrenildi. Yurtdışında olduğu için cenazeye katılamayacak olan Başbakan Tayyip Erdoğan, aileyi arayarak taziyelerini iletti. 1840'ta yaptırılan Cağaloğlu'ndaki II. Mahmud Türbesi'nde Osmanlı padişahları II. Mahmud, Abdülaziz ve II. Abdülhamid'in mezarları bulunuyor. Bu türbenin de içinde bulunduğu II. Mahmud Türbesi Haziresi'nde ise dönemin önemli paşa, sadrazam, kaptan-ı derya ve Osmanlı hanedanından bazı kişiler yatıyor.