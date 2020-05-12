Son seçim anketi: Yalnızca dört parti yüzde 10 barajını geçebiliyor

MAK Danışmanlık tarafından Türkiye genelinde 5 bin 200 kişi ile yapılan seçim anketinde vatandaşlara "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete göre; yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor.

Erken seçim tartışmaları devam ederken, MAK Danışmanlık tarafından yapılan seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan ankete göre; HDP'nin baraj altında kalması dikkati çekti.

MAK Danışmanlık, 81 ilde 5 bin 200 kişiye, "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunu yöneltti. İşte anketten çıkan sonuç;

- AKP 37.4

- CHP 25.3

- İyi Parti 10.9

- MHP 10.7

- HDP 9.4

- Gelecek Partisi 2.4

- Deva Partisi 1.7

- Saadet Partisi 1.1

Yüzde 43’lük kesim hükûmeti başarılı buluyor

Ankette vatandaşlara "Koronavirüs konusunda hükûmeti başarılı buluyor musunuz?" sorusu da yönetildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 43'ü başarılı bulduğunu ifade ederken, başarısız yanıtını verenlerin oranı yüzde 35 olarak belirlendi. Kısmen başarılı bulanların oranı ise yüzde 17'de kaldı.