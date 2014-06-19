Son şampiyondan veda



FIFA 2014 Dünya Şampiyonası’nda büyük bir sürpriz yaşandı ve 2010’un şampiyonu İspanya’nın turnuvaya veda etmesi kesinleşti.

Şampiyonaya Hollanda karşısında aldığı 5-1’lik yenilgiyle başlayan ‘Matadorlar' mutlak kazanma parolasıyla çıktığı B grubu ikinci maçında istediği futbolu yine sahaya yansıtamayarak bu kez Şili’ye 2-0 yenildi ve grubun tamamlanmasına 1 maç kala turnuvaya veda etti.

Şili güçlü rakibini 20’nci dakikada Eduardo Vargas ve 43’üncü dakikada Charles Aranguiz’in golleriyle mağlup etti.

Rio di Janeiro’nun ünlü Maracana stadında oynanan karşılaşmada Şili, ısıran futboluyla rakibine oyun kurma şansı tanımadı. İspanyol futbolcuların 90 dakika boyunca rakip kalede bulabildiği fırsatlar da gecenin başarılı ismi Şili kalecisi Claudio Bravo’nun ellerinde eridi.

Maça hızlı başlayan Şili, ilk dakikadan itibaren golü isteyen taraf olduğunu gösterdi. 20’nci dakikadaki Şili atağında topla buluşan Aranguiz, topu ortadaki Vargas'a çıkardı. Kaleci Casillas ile karşı karşıya kalan Valencialı oyuncu, rakibini çalımlayarak topa ayağını uzattı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

43’üncü dakikada Şilili Alexis Sanchez kullandığı serbest vuruşu doğrudan kaleye gönderdi. Casillas'ın yumrukladığı top Aranguiz’in önüne düştü. Aranguiz’de topu kaleye göndererek Casillas'ı bir kez daha mağlup etti ve skoru 2-0'a getirdi.

İkinci yarıda gol için yüklenen İspanya Ramos, Diego Costa ve Busquets ile önemli fırsatlardan yararlanamadı. Pozisyonların birçoğunda Şili kalecisi Bravo gole izin vermedi.

İspanyollar son dakikalara doğru oyun disiplininden koparken maçın her dakikasında ayakta kalan Şili ilave süre olarak 6 dakika eklenen maçın son düğüyle birlikte sahadan 2-0 galip ayrıldı.

“Üzüntü verici bir gün”

Maç sonrası İspanya teknik direktörü Vicente del Bosque mazeretlerinin olmadığını belirterek “Bu bizim için son derece üzüntü verici bir gün. Dünya Şampiyonası'na gruplardan çıkamadan veda edeceğimizi hiç düşünmemiştim” değerlendirmesinde bulundu. Şili teknik direktörü Jorge Sampaoli ise çok mutlu olduklarını son grup maçında Hollanda’yı da yenip gruptan lider olarak çıkmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Güney Amerika temsilcisi 1950'deki Dünya Şampiyonası’nda İspanya ile yine Maracana stadyumunda karşılaşmış ve o maçı 2-0 kaybetmişti. Şili bu maçtaki galibiyetiyle hem 1950'nin hem de son olarak 2010’daki turnuvanın gruplarında 2-1 yenildiği maçın rövanşını almış oldu. Tarihinde 10 kez karşılaştığı İspanya karşısında bugüne kadar 8 yenilgi 2 beraberlik alan Şili, ilk kez kazanmanın sevincini yaşadı.

Fransa’nın akıbetine uğradı

2008 ve 2012’nin Avrupa Şampiyonu İspanya'nın, 2010’da elde ettiği son Dünya Şampiyonluğu unvanıyla geldiği Brezilya’da grupların tamamlanmasına bir maç kala elenmesi kesinleşti.

Aynı hezimeti Güney Kore ile Japonya’nın ortaklaşa düzenlediği 2002’deki Dünya Şampiyonası’nda Fransa da yaşamıştı. Turnuvaya 1998’in şampiyonu olarak gelen ‘Horozlar’ A grubunda iki yenilgi bir beraberlik almış turnuvaya gol atamadan 1 puanla ve grup sonuncusu olarak veda etmişti. 1950 ve 2010’da İtalya ve 1966’da Brezilya da şampiyon olarak geldikleri turnuvaya gruplarda veda etmişti.

B grubunda İspanya ile Hollanda’ya kaybeden Avustralya’nın da elenmesi kesinleşti. İki ülke 23 Haziran Pazartesi günü prestij mücadelesine çıkacak. Gruptan çıkmayı garantileyen Hollanda ile Şili ise aynı gün liderlik mücadelesi verecek.