Son şampiyondan erken veda

T24 -

SLOVAKYA: 3 - İTALYA: 2

İtalya, 'son şampiyon' apoletiyle geldiği Güney Afrika'dan dönüş biletini Slovakya'dan aldı. F Grubu'ndaki 3. ve son maçında Slovakya ile karşılaşan İtalya, tur umuduyla çıktığı maçtan 3-2 yenik ayrılarak, grup sonuncusu oldu ve 2010 Dünya Kupası'na veda etti.Johannesburg'daki Ellis park Stadı'nda oynanan ve İngiliz hakem Howard Webb'in yönettiği maça daha etkili başlayan taraf Slovakya oldu. Hamsik ile 5. dakikada net fırsatı harcayan mavi-beyazlılar, 25. dakikada tanıdık bir isimle öne geçti. Ankaragücü'nde forma giyen Vittek, Yeni Zelanda maçının ardından İtalya ağlarını da sarsarak takımını öne geçirdi.Ceza sahasında Montolivo'nun bir volesi dışında etkili bir pozisyon yakalayamayan İtalya, soyunma odasına geride girdi.İkinci yarıya Criscito ve Gattuso'nun yerine Maggio ile Quagliarella ile başlayan İtalyan takımı, Iaquinta ve Di Natale ile girdiği pozisyonlarla toparlanmış göründü.56. dakikada Montolivo'nun yerine deneyimli Pirlo'yu alarak son kozunu oynayan Lippi, 67'de istedğini almak üzereyde ki; Quagliarella'nın şutunda Skrtel çizgi üzerine topu çevirirken, itirazlara rağmen hakemin 'devam' kararı geldi.Ani ataklarla rakibin gardını düşürmek isteyen Slovakya ise 70'te, maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin yeni transferi Stoch'un vuruşuyla gole yaklaştı. 'Gök-maviler'e 'bitirici darbeyi' vuran isim ise yine Vittek oldu. Slovak golcü 73. dakikada yine fırsatçılığını gösterdi ve durumu 2-0'a getirdi.81'de Di Natale'nin golüyle ümitlenen İtalya, son dakikalarda büyük bir baskı kurarken, 85'te Quagliarella'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Son sözü 87'de oyuna giren Kopurek 89'da attığı golle söyledi. 90+2'de Quagliarella'nın attığı gol ise yeterli olmadı.3-2'lik galibiyetin ardından puanını 4'e çıkaran Slovakya F Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Slovakya böylece ilk kez katıldığı finallerde tur atlama başarısı gösterdi.17. kez katıldığı Dünya Kupası'nda 2 puanda kalarak, grup sonuncusu olan İtalya ise finaller tarihinin en kötü performansını gösterdi. Sadece 2 beraberlik alabilen 'son şampiyon', 54, 62, 66 ve 74'ten sonra gruplardan bir üst tura çıkamamış oldu.Ellis ParkHoward Webb (İngiltere), Darren Cann (İngiltere), Michael Mullarkey (İngiltere)Jan Mucha, Peter Pekarik, Martin Skrtel, Jan Durica, Radoslav Zabavnik, Zdeno Strba (Dk. 87 Kamil Kopunek), Miroslav Stoch, Marek Hamsik, Robert Vittek (Dk. 90 4 Stanislav Sestak), Juraj Kucka, Erik Jendrisek (Dk. 90 Martin Petras)Federico Marchetti, Gianluca Zambrotta, Fabio Cannavaro, Giorgio Chiellini, Domenico Criscito (Dk. 46 Christian Maggio), Riccardo Montolivo (Dk. 56 Andrea Pirlo), Daniele De Rossi, Gennaro Gattuso (Dk. 46 Fabio Quagliarella), Vincenzo Iaquinta, Simone Pepe, Antonio Di NataleDk. 25 ve 73 Robert Vittek (Slovakya), Dk. 89 Kamil Kopunek, Dk. 81 Antonio Di Natale, Dk. 90 2 Fabio Quagliarella (İtalya)Dk. 16 Zdeno Strba, Dk. 40 Robert Vittek, Dk. 50 Peter Pekarik, Dk. 82 Jan Mucha (Slovakya), Dk. 31 Fabio Cannavaro, Dk. 67 Giorgio Chiellini, Dk. 76 Simone Pepe, Dk. 83 Fabio Quagliarella (İtalya)