Son şampiyon sahaya çıkıyor!

Yeni sezon hazırlıklarını Ümraniye'deki Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, ilk hazırlık maçında bu akşam Fortuna Sittard ile karşılaşacak.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı oyuncular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş önderliğinde bir antrenman gerçekleştirdi.

Denge ve kondisyon çalışmalarının yer aldığı uygulamalar sonrası oyuncular, pas çalışması, 5'e 2 ve dar alanda top kontrolü çalışması yaptı.

Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçını bu akşam oynayacak. Siyah-beyazlı ekip, Hollanda'nın Fortuna Sittard ekibiyle karşılaşacak. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak maç, taraftara kapalı olacak.