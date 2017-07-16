T24 LogoT24 Logo
Spor

Son şampiyon sahaya çıkıyor!

Beşiktaş, ilk hazırlık maçını bu akşam oynayacak

16 Temmuz 2017 16:45

Yeni sezon hazırlıklarını Ümraniye'deki Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, ilk hazırlık maçında bu akşam Fortuna Sittard ile karşılaşacak.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı oyuncular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş önderliğinde bir antrenman gerçekleştirdi.

Denge ve kondisyon çalışmalarının yer aldığı uygulamalar sonrası oyuncular, pas çalışması, 5'e 2 ve dar alanda top kontrolü çalışması yaptı.

Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçını bu akşam oynayacak. Siyah-beyazlı ekip, Hollanda'nın Fortuna Sittard ekibiyle karşılaşacak. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak maç, taraftara kapalı olacak.

ETİKETLER

Beşiktaşhazırlık maçıne zamanoynayacaktransferpepemaçşenol güneş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24