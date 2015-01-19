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Spor
Deutsche Welle

Son şampiyon rahat kazandı

Katar’daki Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası’nda son şampiyon İspanya, A grubu üçüncü maçında Şili’yi farklı yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

19 Ocak 2015 20:49


Katar'ın evsahipliğinde düzenlenen 24‘üncü Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda kupanın son sahibi İspanya ikinci tura rahat çıktı. İspanyol hentbolcular A grubundaki zayıf rakibi Şili'yi 37-16 gibi farklı bir skorla yenerek üçüncü maçında üçüncü galibiyetini elde etti.

İspanya'ya farkı maçın ikinci yarısında sol açıklar Cristian Ugalde ve Valero Rivera'nın etkili oyunu getirdi. İki sporcu da skora altışar golle katkı sağladı.

Aynı grupta oynanan günün bir başka mücadelesinde Brezilya, Belarus karşısında parkeden 34-29'luk galibiyetle ayrıldı.

Brezilya Katar'daki şampiyonada oynadığı üçüncü maçında ilk galibiyetini elde ederken Belarus da Şili gibi üç maçını da kaybetmiş oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Katar Dünya Erkekler HentbolDünya Erkekler HentbolCristian UgaldeValero RiveraBrezilya BelarusKatarBelarusDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/SID UÇ/BÖ

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