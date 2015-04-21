Son şampiyon Maccabi’yi 75-74 yenen Fenerbahçe, Euroleague’de 4’lü Final’de!

Euroleague'de çeyrek final serisinde Maccabi'yi İsrail'de 75-74 mağlup eden Fenerbahçe Ülker. Madrid'deki Final Four'a kalmayı başardı.

Fenerbahçe Ülker, THY Euroleague'de çeyrek final serisinin üçüncü maçında Maccabi Electra ile deplasmanda karşılaştı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan ve normal süresi 65-65 eşitlike biten maçta Fenerbahçe Ülker, rakibini uzatmada 75-74 yenerek adını Final Four’a yazdırdı.

Ntvspor'da yer alan habere göre, karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi Maccabi Electra oldu. İlk 5.5 dakikayı 13-5’lik skorla önde geçen ev sahibi takım, son dakikaya da 9 sayılık avantajla girdi: 17-8. Fenerbahçe Ülker’in farkı eritmesine izin vermeyen Maccabi Electra ilk çeyreği 20-13 üstün kapattı.

İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan Fenerbahçe Ülker, Zisis’in basketleriyle arayı kapattı ve ilk 4 dakika içinde skoru 23-22’ye getirerek öne geçti. Goudelock’un hücumda sahne almasıyla farkı açmaya başlayan sarı lacivertliler, soyunma odasına 37-31 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı 3 sayılık basketlerle başladı. Devin Smith ve Pargo ile etkili olan Maccabi, ilk 3.5 dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 36-40. Ev sahibi takım farkı 2 sayıya kadar indirmesine rağmen oyunun kontrolünü elinde tutan sarı lacivertliler, Maccabi’nin öne geçmesine izin vermedi ve son çeyreğe de 5 sayılık avantajla 50-45 önde başladı.

Son çeyrek de karşılıklı 3 sayılık basketlerle başladı. Ev sahibi takım ilk 3.5 dakika içinde skoru 54-53’e getirerek farkı 1 sayıya indirdi. Maccabi Electra, son 5 dakikaya girilirken skora 56-56 eşitlik getirdi. Vesely ile üst üste sayılar bulan Fenerbahçe, farkı yeniden 4 sayıya çıkardı. Emir Preldzic’in süre dolarken bulduğu 3 sayılık kritik basketle son 2.5 dakikaya 63-59 önde giren Fenerbahçe Ülker, potasında üst üste sayılar gördü ve aon 1 dakika 19 saniyeye 63-63 eşitlikle girildi.

Maccabi Electra, bitime 33 saniye kala Alexander’in smacıyla 65-63 öne geçti. Sarı lacivertliler Vesely’nin basket faulü ile bitime 6.5 saniye kala öne geçme şansı yakaldı. Vesely serbest atışı sayıya çeviremezken, Maccabi de son hücumdan boş döndü ve maçın normal süresi 65-65 eşitlikle bitti ve uzatmaya gidildi.

Uzatma dakikalarına Zisis’in 3 sayılık basketiyle giren Fenerbahçe Ülker, avantajını koruyamadı ve son 2 dakika 21 saniyeye 70-70 eşitlikle girildi. Maccabi, 72-71 öne geçerken, Goudelock’un basketiyle yeniden öne geçen Fenerbahçe Ülker, son 15 saniyeye 74-73 geride girdi. Sarı lacivertliler son 9 saniyeye Goudelock’un basketiyle 75-74 önde girdi. Maccabi son hücumdan boş dönerken Fenerbahçe Ülker salondan 75-74 galip ayrılarak seriyi 3-0 kazandı ve Final Four biletini aldı.



Fenerbahçe Ülker'de Zisis 19 sayıyla takımının skor yükünü çekerken, Goudelock 15 sayı, 3 asist, Jan Vesely de 12 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle mücadele etti. Ev sahibi ekipte Pargo'nun 21 sayı, 3 asisti ile Brian Randle'ın 19 sayı, 10 ribaund ve 2 asisti yenilgiyi engelleyemedi.



